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台股今跌逾270點 金管會提三點信心喊話

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股下跌，台股今大跌274點，金管會再度信心喊話，提三大關鍵，一、今年來台股漲幅達12.3%、僅次日股，交易量也年增八成，顯示台股價量均穩，二、台股擔保維持率達172%仍穩，三、台股首季營收9.53兆元是歷年同期次高，基本面尚稱穩健。

證期局副局長高晶萍說，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

高晶萍說，美股前一交易日（4/24）因地緣政治風險、美降息時程未定及AI指標股輝達（NVIDIA）下跌等影響，美國四大指數漲跌互見，除道瓊下跌0.11%外，其餘上漲，漲幅介於0.02%~1.06%。

台股因受台積電、鴻海等權值股下跌影響，大盤指數開低走低，收盤指數為19,857.42點，下跌274.32點，跌幅1.36%，成交值3,597.14億元；同時段韓國跌1.40%，日本跌2.15%，香港漲0.41%，新加坡跌0.41%，上海漲0.21%。

據金管會統計，今年累計到4月24日止，台股漲幅12.27%，相較日本漲幅14.93%、上海漲幅2.35%、韓國漲幅0.77%、新加坡漲幅1.63%、深圳跌幅2.87%、香港漲幅0.90%，台股漲幅僅次於日本。

今年截至4/24止，台股集中市場日均成交量約4,035億元，相較去年同期增加80.16%。顯示台股價量均穩。

截至113/4/24，信用交易整戶擔保維持率為172.23%，也沒有追繳擔保品的危機。

高晶萍說，今年截至3月底，台股本益比約23.53倍，現金殖利率達2.71% (加計股票股利為2.81%)，國內上市櫃公司截至113年3月底累計營收約9.53兆元，較去年同期增加5.40%，為歷年同期次高，顯示台股基本面仍穩健。

台積電 台股

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