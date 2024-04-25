保戶利多！旅平險保費兩大項目可望降10%

金管會再發布保費利多。保險局今日宣布，經參酌相關經驗統計分析資料，並與保險業者、產、壽險公會、精算學會，及相關周邊單位進行研商，完成旅行平安保險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率的檢討，調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率的10%，將從今年7月1日起開始生效，金管會將於近日循程序辦理發布相關規定。

此次調降費率，主要對意外死亡及失能給付的部分，至於意外醫療的部分，這次則未調費率。而這次保險局調降費率之後，等於民眾從7月1日起，用同樣的保費可以買到更高的保額。

保險局副局長蔡火炎指出，由於旅平險的實際損失率低於預期損失率，因此這次再調降10%，先前已曾調降過10%一次，而且由於這次是調整費率表的方式，因此，一定會反映在民眾繳交的保費上，至於產險的旅遊綜合不便險，只要有使用該費率表的，都要跟著降保費。

相對也使民眾未來根據自身需求規劃購買適足的旅行平安保險以因應旅遊中的相關風險，以同樣的保費，能買到更多的保障。

本次意外死亡及失能給付標準費率表調降後，該類保險商品的保費預期可適度降低，以個人規劃國外旅遊5日為例，如欲投保意外死亡及失能保障1,000萬元，並附加意外醫療保障100萬元，則現行投保的保費上限為779元，自113年7月1日起生效的保單，其保費上限則為719元，調降金額為60元。

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