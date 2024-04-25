快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保戶利多！旅平險保費兩大項目可望降10%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日宣布旅平險費率標準調降10%。圖/本報資料照片
金管會今日宣布旅平險費率標準調降10%。圖/本報資料照片

金管會再發布保費利多。保險局今日宣布，經參酌相關經驗統計分析資料，並與保險業者、產、壽險公會、精算學會，及相關周邊單位進行研商，完成旅行平安保險「意外死亡及失能給付」和「意外醫療給付」標準費率的檢討，調降意外死亡及失能給付標準費率表中各費率的10%，將從今年7月1日起開始生效，金管會將於近日循程序辦理發布相關規定。

此次調降費率，主要對意外死亡及失能給付的部分，至於意外醫療的部分，這次則未調費率。而這次保險局調降費率之後，等於民眾從7月1日起，用同樣的保費可以買到更高的保額。

保險局副局長蔡火炎指出，由於旅平險的實際損失率低於預期損失率，因此這次再調降10%，先前已曾調降過10%一次，而且由於這次是調整費率表的方式，因此，一定會反映在民眾繳交的保費上，至於產險的旅遊綜合不便險，只要有使用該費率表的，都要跟著降保費。

相對也使民眾未來根據自身需求規劃購買適足的旅行平安保險以因應旅遊中的相關風險，以同樣的保費，能買到更多的保障。

本次意外死亡及失能給付標準費率表調降後，該類保險商品的保費預期可適度降低，以個人規劃國外旅遊5日為例，如欲投保意外死亡及失能保障1,000萬元，並附加意外醫療保障100萬元，則現行投保的保費上限為779元，自113年7月1日起生效的保單，其保費上限則為719元，調降金額為60元。

保單 保費 保險 金管會

延伸閱讀

民眾搭輕軌「換座位」跌倒骨折無理賠？ 高捷回應了

解健保財務困境漲保費？童子賢盼從就醫次數著手

月薪20萬人人稱羨！她卻嘆「存不到錢」? 同事見存款傻眼了

2024癌症論壇／癌症新藥愈來越貴 準金管會主委彭金隆：公私協力第二層健保

相關新聞

卸任經長後動向曝光！傳吳東亮「兩原因」延攬 王美花將任台新金控獨董

經濟部長王美花的「新工作」曝光。據了解，台新金董事長吳東亮已延攬經濟部長王美花出任台新金控的獨立董事，這也是繼現任獨董林...

保戶利多！旅平險保費兩大項目可望降10%

金管會再發布保費利多。保險局今日宣布，經參酌相關經驗統計分析資料，並與保險業者、產、壽險公會、精算學會，及相關周邊單位進...

新台幣貶5分 收32.578元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.578元，貶5分，成交金額10.16億美元

日圓貶勢洶洶摜破155大關 新台幣換匯創逾2個月最低

日圓貶勢洶洶，今天摜破155大關，改寫34年新低價位。儘管亞幣普遍走弱，日圓重摔之下，哈日族仍有機會撿便宜，根據台銀最新...

等待降息循環啟動 美國政府債GNMA「三高」優勢「升」機濃

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克(Paul Varunok)認為，多項經濟數據顯示美國通膨降速遞緩甚至可能回升...

租賃龍頭表態支持！中租挺設融資公司專法 但希望排除企業放款

租賃資融公司放款使得「財經小白」債台高築、又引發重利罪的爭議不斷，中租控股公司策略長廖英智今日表示，對於立委提案要設立融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。