日圓貶勢洶洶摜破155大關 新台幣換匯創逾2個月最低

日圓貶勢洶洶，今天摜破155大關，改寫34年新低價位。儘管亞幣普遍走弱，日圓重摔之下，哈日族仍有機會撿便宜，根據台銀最新牌告價格，日圓現鈔賣出價為0.2129元，寫逾2個月最低價。

日本央行展開為期2天的政策會議，日圓兌美元卻持續疲弱，今天更是跌破155大關，為1990中期以來首見。

原本哈日族認為，隨著日本央行升息，日圓甜甜價就此告終，不過匯銀人士指出，美元持續強勢，加上利差因素，導致日圓無力反轉，持續走弱，接下來就看日本央行是否出手干預，讓匯價止貶，這也將牽動亞幣走勢。

觀察台銀最新牌告價格，日圓現鈔賣出價今天下滑至0.2129元，為逾2個月低點，也是今年以來的相對低檔。與今年初高點、1月2日的0.2217元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，可多換9322日圓，相當於多吃9碗拉麵還有剩。

台經院院長張建一分析，儘管日本央行已經升息，日圓依舊走貶，因為「冰凍三尺非一日之寒」；此外，近期有機構表示全面看空亞幣、包含台幣，關鍵還是美元太強了。

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