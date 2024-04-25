快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

日圓貶勢洶洶摜破155大關 新台幣換匯創逾2個月最低

中央社／ 台北25日電
日圓貶勢洶洶，今天摜破155大關，改寫34年新低價位。儘管亞幣普遍走弱，日圓重摔之下，哈日族仍有機會撿便宜，根據台銀最新牌告價格，日圓現鈔賣出價為0.2129元，寫逾2個月最低價。新台幣示意圖。中央社
日圓貶勢洶洶，今天摜破155大關，改寫34年新低價位。儘管亞幣普遍走弱，日圓重摔之下，哈日族仍有機會撿便宜，根據台銀最新牌告價格，日圓現鈔賣出價為0.2129元，寫逾2個月最低價。新台幣示意圖。中央社

日圓貶勢洶洶，今天摜破155大關，改寫34年新低價位。儘管亞幣普遍走弱，日圓重摔之下，哈日族仍有機會撿便宜，根據台銀最新牌告價格，日圓現鈔賣出價為0.2129元，寫逾2個月最低價。

日本央行展開為期2天的政策會議，日圓兌美元卻持續疲弱，今天更是跌破155大關，為1990中期以來首見。

原本哈日族認為，隨著日本央行升息，日圓甜甜價就此告終，不過匯銀人士指出，美元持續強勢，加上利差因素，導致日圓無力反轉，持續走弱，接下來就看日本央行是否出手干預，讓匯價止貶，這也將牽動亞幣走勢。

觀察台銀最新牌告價格，日圓現鈔賣出價今天下滑至0.2129元，為逾2個月低點，也是今年以來的相對低檔。與今年初高點、1月2日的0.2217元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，可多換9322日圓，相當於多吃9碗拉麵還有剩。

台經院院長張建一分析，儘管日本央行已經升息，日圓依舊走貶，因為「冰凍三尺非一日之寒」；此外，近期有機構表示全面看空亞幣、包含台幣，關鍵還是美元太強了。

升息 新台幣 日圓 日本央行

延伸閱讀

日圓兌美元30多年來首見貶破155價位 提高日本干預風險

日圓兌新台幣有機會出現0.20元以下甜甜價？專家這樣看

日本央行結束負利率 經濟學家預期接下來升息緩慢、日圓疲軟不變

拉麵加點8顆鵪鶉蛋！男漏看2關鍵字 端上桌驚變「爆蛋餐」

相關新聞

卸任經長後動向曝光！傳吳東亮「兩原因」延攬 王美花將任台新金控獨董

經濟部長王美花的「新工作」曝光。據了解，台新金董事長吳東亮已延攬經濟部長王美花出任台新金控的獨立董事，這也是繼現任獨董林...

保戶利多！旅平險保費兩大項目可望降10%

金管會再發布保費利多。保險局今日宣布，經參酌相關經驗統計分析資料，並與保險業者、產、壽險公會、精算學會，及相關周邊單位進...

新台幣貶5分 收32.578元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.578元，貶5分，成交金額10.16億美元

日圓貶勢洶洶摜破155大關 新台幣換匯創逾2個月最低

日圓貶勢洶洶，今天摜破155大關，改寫34年新低價位。儘管亞幣普遍走弱，日圓重摔之下，哈日族仍有機會撿便宜，根據台銀最新...

等待降息循環啟動 美國政府債GNMA「三高」優勢「升」機濃

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克(Paul Varunok)認為，多項經濟數據顯示美國通膨降速遞緩甚至可能回升...

租賃龍頭表態支持！中租挺設融資公司專法 但希望排除企業放款

租賃資融公司放款使得「財經小白」債台高築、又引發重利罪的爭議不斷，中租控股公司策略長廖英智今日表示，對於立委提案要設立融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。