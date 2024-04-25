租賃龍頭表態支持！中租挺設融資公司專法 但希望排除企業放款

租賃資融公司放款使得「財經小白」債台高築、又引發重利罪的爭議不斷，中租控股公司策略長廖英智今日表示，對於立委提案要設立融資公司專法，中租支持專法的設立將租賃對外的融資借款業務納管：「但是希望能將企業金融排除在專法管理範圍之外。」亦即，希望只納管包括車貸、BNPL（先買後付）這些與消費者有關的消費金融業務。

此外，相較於立委主張金管會為融資公司專法的主管機關，中租表示租賃資融公司不能吸收存款，弦外之音是希望由經濟部，或是其他金管會以外的主管機關來當管理機構，他並舉美國為例指出，美國有聯邦貿易委員會消費者保護局，台灣也有行政院消保處。

中租身為租賃龍頭，今日特別由廖英智召開記者會，說明目前承作先買後付、車貸，以及中小、小微企業貸款的最新現況。廖英智指出，倘若專法納入企金業務，恐怕會使得小微或新創公司這些在銀行借不到錢的公司，未來在資融公司也不見得能借到錢。

對於外界爭議租賃融資公司在借款上涉及「重利」，甚至涉及詐騙，中租今日也強調，大部分的客訴爭議，都和經銷商業務員的不當收費，例如另收手續費，或是太高的代辦費用，或是店家的不當銷售有關，中租一經發現，就會中止合作關係。倘若店家不願退費給消費者，中租也會代為退費，亦即絕不會有自律規範中所禁止的「同時收取延遲利息和違約金」行為發生。

中租也指出，目前先買後付分期交易業務都是建立在實體交易的基礎之外：「尤其要求不能輕易變現」，平均每筆借款金額在5萬元，其中以3萬至8萬占大多數，而目前100多萬名的BNPL（銀角零卡）會員中，實際動撥只有大約3成。而在車貸方面，借款利率較高的為二手車（原車），利率最高在12%，另外平均利率在8.9%

對於外界有中租搭售仲安家商品的爭議，廖英智對此澄清，仲安家是中租關係企業的產品，中租的確有鼓勵員工銷售該商品的獎金制度，但強調公司絕不會要員工強制客戶去買，若公司發現有這種情況一定制止。

關於金融業質疑中央銀行或金管會進行銀行的房市授信管制，結果中小型建商都跑到租賃融資業借款，造成房市信用管制的破口，廖英智也回應，這些融資都會和建築經理公司合作把關，不會任由建商開價。並會去實地訪查每坪市價，作為核撥貸款的依據，視進度撥款，甚至不撥給建商，而是直接撥給營造商，並且會評估區域銷售行情等來進行風控。

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