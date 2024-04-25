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華南銀行高資產專屬稅務諮詢服務 場場爆滿座無虛席

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行舉辦高資產客戶市場展望與趨勢講座。圖/華南銀行提供
華南銀行舉辦高資產客戶市場展望與趨勢講座。圖/華南銀行提供

5月報稅季即將來臨，多家銀行紛紛推出信用卡繳稅優惠，除了關注刷卡繳稅好康外，高資產客戶更要關注稅制變革，掌握節稅技巧才能創造更高效益 。

華南銀行（2880）表示，高資產客戶資產分布相對複雜，舉辦稅務議題講座每場皆座無虛席，客戶反應熱烈，除了不定期舉辦講座外，華南銀行還與外部專家合作，提供財富管理客戶一對一稅務諮詢服務。

華南銀行針對財富管理客戶所打造的「領航會員計畫」，主要包含總資產1億元以上且專屬高資產客戶的「睿享家」、往來資產總額達3,000萬元以上的「獨享家」、1,000萬元以上的「理享家」以及300萬元以上的「夢享家」。

除提供的新台幣、外匯、保管箱租金等各項優惠外 ，並享有專屬頂級信用卡，且「睿享家」及「獨享家」會員另享有外部團隊專業會計師提供諮詢服務 ，協助客戶能即時掌握最新稅法與資產傳承等資訊 ，以滿足高資產客戶在稅務規畫、財富傳承、家族財富累積、資產配置、企業接班、跨國稅務議題、企業永續發展及員工照顧等相關規劃，期能幫客戶達成全人生規劃的目標。

華南銀行已於2024年3月開辦高資產客戶財管業務（財管2.0），並籌組由CFP （國際認證高級理財規劃師）、RFA（退休理財規劃顧問）及具專業會計師資格的高資產理財顧問團隊，為高資產客戶打造專屬資產配置規劃。

除內部專家團隊外，搭配外部專業會計師事務所合作，協助提供客戶全資產的全方位規劃。華南銀行表示，財富管理的核心，就是以客戶需求為導向，提供客戶好的服務與規畫合適產品，發掘客戶的需求，期許成為高資產客戶的財務管家。

信用卡 華南銀行 財富管理

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