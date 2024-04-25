5月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌274.32點，收19857.42點。5月電子期收1027.4點，下跌18.2點，正價差1.58點；5月金融期收1797.6點，下跌21點，正價差0.81點。
5月電子期以1027.4點作收，下跌18.2點，成交930口。6月電子期以1026.3點作收，下跌18.6點，成交21口。
電子現貨以1025.82點作收，下跌18.79點；5月電子期貨與現貨相較，正價差1.58點。
5月金融期以1797.6點作收，下跌21點，成交639口。6月金融期以1799.8點作收，下跌22.4點，成交1口。
金融現貨以1796.79點作收，下跌17.64點；5月金融期貨與現貨相較，正價差0.81點。實際收盤價以期交所公告為準。
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