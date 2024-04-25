聽新聞
test
0:00 / 0:00
經濟部長王美花將任台新金獨董？公司這樣說
總統當選人賴清德將於5月20日上任，首任內閣人事底定，新政府閣員陸續拍板。而幾位卸任首長也成為產業界炙手可熱的獨立董事人選，希望借重這些首長的豐富經驗，為企業經營把脈。而市場也傳出經濟部長王美花將在卸任後出任台新金控（2887）與台新銀行的獨董，對此，台新金控總經理林維俊表示，公司獨董候選人名單需經董事會討論及確認，之後會向外界公告。
台新金邀請卸任經濟部長擔任獨立董事已行之有年，先是於2007年，由王志剛擔任台新金與台新銀的獨董位置，在2015年邀請另外一位卸任經長林義夫擔任獨董，其亦曾任職世界貿易組織常任代表，具解讀經濟政策的專業，同時能洞悉國際政經情勢，在台新董事會討論中充分應用所長。
由於金管會要求上市櫃獨立董事任期不能超過3屆（9年），因此林義夫獨董的位置需要調整，至於台新是否會維持傳統繼續邀請卸任經長擔任獨董，外界都在關注，而台新金也將於5月2日召開董事會討論名單，並於6月14日台新金股東常會改選董事。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 危老時程獎勵明年歸零 雙北蛋黃區搶搭末班車強力推案
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
▪ 地震後社區下「磁磚雨」 專家：兩大秘技確保安全
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言