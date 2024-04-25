經濟部長王美花將任台新金獨董？公司這樣說

總統當選人賴清德將於5月20日上任，首任內閣人事底定，新政府閣員陸續拍板。而幾位卸任首長也成為產業界炙手可熱的獨立董事人選，希望借重這些首長的豐富經驗，為企業經營把脈。而市場也傳出經濟部長王美花將在卸任後出任台新金控（2887）與台新銀行的獨董，對此，台新金控總經理林維俊表示，公司獨董候選人名單需經董事會討論及確認，之後會向外界公告。

台新金邀請卸任經濟部長擔任獨立董事已行之有年，先是於2007年，由王志剛擔任台新金與台新銀的獨董位置，在2015年邀請另外一位卸任經長林義夫擔任獨董，其亦曾任職世界貿易組織常任代表，具解讀經濟政策的專業，同時能洞悉國際政經情勢，在台新董事會討論中充分應用所長。

由於金管會要求上市櫃獨立董事任期不能超過3屆（9年），因此林義夫獨董的位置需要調整，至於台新是否會維持傳統繼續邀請卸任經長擔任獨董，外界都在關注，而台新金也將於5月2日召開董事會討論名單，並於6月14日台新金股東常會改選董事。

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