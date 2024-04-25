新台幣午盤貶6分 暫收32.588元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.588元，貶6分，成交金額6.15億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.54元，早盤最高32.54元、最低32.622元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 危老時程獎勵明年歸零 雙北蛋黃區搶搭末班車強力推案
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
▪ 地震後社區下「磁磚雨」 專家：兩大秘技確保安全
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言