惠譽授予凱基證 'AA-(twn)’評等展望穩定 授予擬發行債券預期評等

惠譽國際信用評等公司授予凱基證券的國內長期評等'AA-(twn) '和國內短期評等'F1+(twn)’。評等展望為穩定。凱基證的評等是基於惠譽對其母公司中華開發金融控股股份有限公司(開發金)提供股東支援的預期。

同時，惠譽授予凱基證擬發行的無擔保次順位普通公司債“A+(EXP)(twn)”的預期評等。該債券預計發行存續期間為十年，其募集資金將用於增強公司的流動性和資本狀況。此債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到信息的一致性。

凱基證是台灣第二大綜合證券公司，且凱基證是開發金的全資子公司，而開發金主要子公司是凱基人壽(保險公司財務實力: A/AA+(twn)/Stable)。 凱基證的業務包括經紀、自營交易、投資銀行和財富管理。

評等理由：

母公司的支援： 凱基證的評等反映惠譽預期其母公司開發金有高度可能性提供股東支援。而開發金的信用狀況則主要取決於凱基人壽的信用實力。該評等基於，根據台灣金融控股公司法，開發金有義務向其證券子公司提供支援，而且任何所需的支援相對於母公司支援能力是可控的。由於凱基證與其他主要集團子公司共享品牌，若凱基證違約將會造成母集團相當大的聲譽風險。

與集團連結強：凱基證在台灣證券業穩固的市場地位，對補足集團金融服務解決方案發揮著重要的作用。母公司利用凱基證強大的客戶基礎和資源來推動集團內的綜效，透過增加交叉銷售和資源共享提升營運效能和服務品質。凱基證與其姊妹公司(如凱基人壽和凱基銀行)共享相同的品牌。且在風險管理、流動性和資本規劃方面與母集團高度整合。

資產品質適切：惠譽認為凱基證的資產品質適切，並擁有穩健的避險與風險管理機制。在2020年至2023年間，公司在融資的授信損失為零。此外，凱基證對於投資部位維持適切的風險胃納。該公司所持有的債券大部分為政府公債與投資級公司債。

易波動的獲利狀況：由於較佳的市場成交量與市場情緒，凱基證的年化營業利益/平均股東權益比率從2022年的3.2%提高至 2023 年的5.1%。惠譽預期，中期內凱基證的獲利狀況仍具波動性, 與同業情況相近。儘管任何美國利率下調可能會支撐固定收益組合投資的表現，全球經濟減速和持續的地緣政治緊張局勢將繼續影響2024 年資本市場的表現。

健全的財務流動性：近年來，凱基證展現了穩健的融資和流動性狀況。如同大多數當地同業，凱基證傾向依賴短期融資，但這一點被持續超過短期債務的流動性資產所抵銷。大部分流動資產是政府公債和投資級公司債，其流動性覆蓋率一直保持穩健，過去四年均超過160%。凱基證已將部分融資結構轉向更多元化的來源，包括發行次順位債。

適切的資本水準：淨有形槓桿率從 2022 年底的 7.9倍降低至 2023 年的 7.7 倍，反映了股東權益的增加。該公司的槓桿率略高於惠譽評等同業的平均水平，這是由於其更高的交割相關資產和更龐大的客戶融資業務。然而，鑑於凱基證既定的信用及市場風險緩解政策，其資本狀況相對於資產負債表風險而言是適切的。該公司的資本適足率291%也遠高於監管最低要求。

可能個別或共同造成負面評等行動的因素包括：

在台灣的國家評等對應表維持不變的假設下，任何開發金信用狀況的弱化都會導致惠譽對凱基證採取負面的評等行動。開發金信用狀況的負面發展可能包含凱基人壽信用狀況的弱化，由其保險公司財務實力和發行人違約評等所表示或者對財務狀況較弱的子公司曝險增加，可能會對控股公司的合併信用狀況造成負擔。

若開發金的流動資產和流動性工具持續且顯著減少，可能會對開發金支持其子公司的能力產生不利影響，惠譽可能也會考慮採取負面評等行動。

此外，若開發金支持凱基證的意願減弱，也可能導致負面評等行動。這可能表現在凱基證在集團中的角色減弱，或整合程度、股權和控制弱化。然而，預期這些變化不會在短期內發生，在這種情況下，將考量共享品牌的聲譽影響及控股公司的監管支持義務。

當考慮對國內評等採取負面行動時，惠譽也將評估凱基證相對於國內同業的信用狀況。

可能個別或共同造成正向評等行動的因素包括：

凱基證的國內長期評等在開發金的信用狀況改善時可能會被上調，如凱基人壽的保險公司財務實力和長期發行人違約評等被上調，或開發金的財務結構長期強化，例如由惠譽定義的雙重槓桿比率持續低於120%。惠譽亦將考量凱基證的信用狀況相對於台灣國內評等範疇的公司。

國內短期評等沒有上調空間，因為它已經處於該評等區間的最高點。

次順位公司債評等理由：

凱基證擬發行的台幣無擔保次順位普通公司債評等較發行人的國內長期評等低一級，反映其相對於無擔保主順位債券更高的損失風險。由於該債券沒有吸收虧損和股權轉換的特性，因此惠譽並未針對評等採取額外的下調。惠譽根據與評估此債券，與其他亞太地區證券公司債券的評估方法一致。

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