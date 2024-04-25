櫃買中心開創數位轉型時代 擴大招募資訊人才

櫃買中心為開創數位轉型的新契機，將招募應用系統開發、主機管理、資安、AI及大數據、資料庫管理5類資訊專才及護理人員，資訊類並歡迎應屆畢業的社會新鮮人報考，竭誠歡迎各界精英加入櫃買團隊，共創櫃買市場美好願景。

櫃買中心為世界交易所聯合會（WFE）一員，自設立以來致力於扶植創新產業發展，營造友善企業的籌資環境，開發新商品、活絡市場成交量，股票及債券雙核心業務發展表現亮眼，被譽為「扶植中小企業最具經驗的交易所」。今為因應全球數位轉型浪潮，櫃買中心積極運用新興資訊科技，以人工智慧、機器學習及流程自動化機器人（RPA）等數位金融科技新技術，發展監理科技與大數據應用平台，以提升市場服務量能；同時為強化極端情境之持續營運，積極強化證券市場資安監理、提升資安防護韌性。

櫃買中心致力建構友善的職場環境，並重視員工身心健康及職涯發展以成為幸福企業。櫃買員工除享有勞、健保及團保外，另提供交通與伙食津貼、獎金、退休金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼及子女教育補助等完善之福利措施，以及多元化教育訓練。

櫃買中心積極打造多功能與多層次的全方位交易所，為因應變化快速的數位時代，將持續以強化韌性、數位轉型及永續轉型之核心理念，持續深耕櫃買市場發展，並推動台灣資本市場永續成長。竭誠歡迎具數位創新能力的菁英加入櫃買團隊，展現專才，為台灣資本市場永續發展注入新動能。

這次招募報名時間自即日起至5月14日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區。

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