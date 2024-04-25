KPMG 發布全球金融科技脈動報告 解析 Fintech 發展概況

KPMG安侯建業25日發布「全球金融科技脈動2023下半年報告」。報告顯示，2023年全球金融科技總投資由2022年的7,515宗交易量（1,966億美元）下降至4,547宗交易（1,137億美元），創下2017年以來的最低交易量。評估是因高利率環境影響、許多國家及地區通膨居高不下、烏克蘭和中東衝突等全球風暴，再加上對估值及退場環境的擔憂，金融科技業投資人對投資交易愈加謹慎。

報告中指出，全球包含美洲、歐非中東及亞太所有主要地區的金融科技投資總額均出現年度負成長，其中亞太地區降幅最大，從2022年的513億美元降至2023年的108億美元，歐非中東投資金額從496億美元下降至245億美元；而美洲則展現出最強韌性，投資總額僅微幅下滑，由954億美元下降至783億美元。

觀察各國的投資概況， 2023下半年最大宗的三筆交易發生在美國，包括洲際交易所Intercontinental Exchange以117億美元收購房地產數據分析公司Black Knight、那斯達克Nasdaq以105億美元收購監理科技和風險管理軟體公司Adenza，以及Cetera以12億美元收購財富管理公司Avantax，美國2023年吸引了735億美元的投資，佔所有金融科技資金的三分之二。

「支付」仍最受投資市場青睞、「房地產科技」投資創歷史新高

儘管2023年支付領域的投資金額從2022年的579億美元降至207億美元，但是「支付」仍在金融科技總投資額中高居第一。在金融科技的各個領域中，僅有「房地產科技」和「保險科技」的總投資較前一年增加，「房地產科技」投資從41億美元增至134億美元，「保險科技」投資則是由59億美元增至81億美元。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2023年房地產科技業的融資額再創新高，其中主要資金是由紐約證交所母公司Intercontinental Exchange（ICE）以117億美元收購Black Knight所推動的，「房地產科技」已成為投資者越來越感興趣的領域。此外，2023下半年「保險科技」領域也出現許多穩健交易，逐步回升至2019至2022年的資金水準；而從新興科技業角度來看，「人工智慧」雖然2023年資金有所下滑，但依然吸引超過121億美元的投資。

李逢暉指出，隨著利率趨向穩定和估值已正常化，整體金融科技業的投資前景逐步樂觀明朗。支付領域在2024年仍是金融科技領域最熱門的領域。隨著企業尋求國內、區域與全球性的經營規模拓展與成長，支付領域的整合將不斷增強。而隨著越來越多投資者尋求收購不良資產標的進行投資，也可能推動經濟回升。

新加坡和日本優先聚焦加密空間以成為市場領導者

2023年「加密貨幣」在亞太地區引起廣泛關注，其中穩定幣是今年監管機關特別關注的焦點，日本於2023上半年頒布監管穩定幣發行的法案，而新加坡則在下半年公告穩定幣的監管框架，此外，新加坡更為其數位支付代幣提供新規法規，以完善地確保客戶資產安全。

KPMG安侯建業數位長賴偉晏表示，金融科技募資困難，除了市場淘選愈加嚴格外，更可以說是因為現在Fintech定義變得更廣闊了。從過去Pulse of Fintech系列報告中列舉的公司名單，可以發現許多「跨界」的公司也被列入其中，例如做供應鏈服務的Coupa。普遍的跨領域及類別，讓金融科技新創之間的界線及分野，愈來愈加模糊。

賴偉晏說明，鑑於人工智慧在財富管理、支付和保險科技等領域的廣泛應用，「人工智慧」是2023年亞太地區投資者最感興趣的領域之一。在過去一年中，越來越多新創公司希望採用大型語言模型，並為金融科技領域開發獨特的人工智慧應用程式。

人工智慧是安全領域的遊戲規則改變者，因為它可以幫助安全組織減少誤報、找到需要更快升級的真實事件、減少安全營運中心所需的一級分類分析師數量，並將跨多個資料來源的安全事件串聯起來，這將是至關重要的，因為威脅活動者本身會使用人工智慧來升級攻擊。展望未來，預計企業組織希望利用人工智慧和安全科技以完整地裝備跨雲端工作負載與應用程式的源碼檢測平台。

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