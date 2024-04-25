元大銀行新任總經理 元大金總稽核翁素卿可望升任
元大金控（2885）子公司元大銀行25日將召開董事會，討論總經理人事案，據了解，元大銀新任總經理將可望由元大金總稽核翁素卿出任，輔佐由總經理升任董事長不久的張財育，為元大銀行業務擴張與成長，做好把關與穩定營運。
元大銀行日前董事長異動，原任董事長蔡明修退休，由總經理張財育升任董事長，張財育的總經理遺缺暫時由執行副總經理邱文卿代理。今天元大銀行將召開董事會討論新任總經理人選，據了解，將可望由翁素卿轉升任。至於翁素卿的總稽核遺缺，元大金24日已決議，翁素卿因職務調整，因此總稽核將改由曾任元大銀行總稽核及元大證券副總經理的趙松山出任，而元大金總稽核與元大銀行總經理等人事案，都須待主管機關核定後方生效。
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