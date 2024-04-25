主動贏家 安聯投信2024奪19項基金大獎、一殊榮

安聯投信持續展現主動式基金專家的堅強實力，面對全球市場在擺脫通膨壓力、步入升息尾聲與等待基本面落底過程中，仍能衡平風險與機會，不但突圍市場陰霾、波動挑戰，更進一步聚焦顛覆式創新機會，提前布局，2024年在各大基金獎項均有斬獲，獲頒19項基金大獎、一殊榮，為投資人創造超額報酬。

根據各大基金獎所公布資訊，安聯投信2024年分別拿下Smart智富台灣基金獎榮獲五項殊榮、分別拿下固定收益型基金團隊研究獎與四項基金大獎，成為年度主動式基金大贏家；其中，安聯台灣科技基金、安聯收益成長基金、安聯四季豐收債券組合基金均是第四度獲獎；固定收益型基金團隊研究獎亦是第四度獲得此殊榮，彰顯安聯投信研究團投資研究功力、嚴謹完善投資流程與風險控管機制，為投資人守護資產。

安聯投信同時拿下第27屆傑出基金金鑽獎部分兩項大獎；LSEG理柏台灣基金獎勇奪七項大獎、境內基金四項與境外基金三項；第八屆指標台灣基金獎部分奪下五項大獎，包括：台灣股票傑出表現大獎、四項最佳基金表現與最佳定期定額表現大獎。

值得注意的是，安聯台灣科技基金，一舉拿下Smart台灣基金獎科技股票型基金獎、第27屆傑出基金金鑽獎國內股票基金科技類股大獎、LSEG理柏台灣基金大獎–資訊科技股票五年期與十年期等共四項大獎。

與此同時，面對波動市場，儘管操盤難度變高，但同時也讓策略訴求降波動、找創新收益及靈活調整資產配置的策略持續在2023年市場變動環境中脫穎而出，包括：安聯收益成長基金、安聯美元短年期非投資等級債券基金、安聯多元信用債券基金、四季系列的安聯四季成長組合基金、安聯四季豐收債券組合基金；基金獎的常勝軍之一安聯東方入息基金也表現搶眼，拿下第27屆傑出基金金鑽獎、LSEG理柏台灣基金大獎兩項殊榮。

展望後市，安聯投信表示，面對隨著全球經濟不著陸 (no landing) 可能性變大，佈局上首重以成長為導向、聚焦收益成長、智慧城市等策略；其次，考量降息不急亦不遠，伺機布局優質複合債和短年期公司債、配置在美國收益與多元信用債策略，聚焦收益機會與平衡市場波動；三是掌握結構成長機會，布局AI與台股主題，參與輪動行情。

安聯投信表示，目前債券市場殖利率仍高，評價面仍具吸引力，違約率也維持在低於長期平均水位；經濟成長幅度不如前兩年快速，但仍保有一定動能，後續全球主要央行也繼續視數據來行動，總經的基本情境對債市有助提供支撐力。多元複合債更能提供多元與彈性機會、參與市場輪動。發債公司的基本面很重要，歐洲債市有些機會可以留意，B評級以下的債券則需多留意。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，受惠美國主要雲端服務業者陸續召開法說所釋出今年將加大資本支出投資在AI相關等訊息，加上台灣相關供應鏈的伺服器專案營收有望陸續自今年第一季末開始認列，AI供應鏈仍是市場焦點，搭配半導體產業庫存落底後、景氣復甦的看法，預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸。非電族群部分，在評價面與基本面亦有轉佳的情況下，亦有望獲得一定支撐。

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