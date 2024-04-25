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刷卡繳稅 各大銀行優惠大車拚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

迎戰5月報稅季，各大銀行推出信用卡繳稅優惠，玉山銀行大手筆針對全卡友繳綜所稅單筆100萬以下享0.2%現金回饋；單筆100萬（含）以上享0.3%現金回饋。合庫銀行今年特別針對指定信用卡祭出最高0.39%現金回饋。另，公股銀也配合推廣台灣Pay推繳稅優惠。

合庫銀行率先宣布，為服務頂級卡繳稅客戶，持合庫頂級卡繳納綜所稅一次付清，並新增一筆一般消費，完成限額登錄者，「金鑽卡」不限金額享稅款0.39%現金回饋。世界卡、漢來世界卡、無限卡享0.36%現金回饋，最高回饋皆為10萬元。

針對小資族，使用合庫信用卡繳納綜所稅一次付清，並新增一筆一般消費，完成限額登錄者，不限金額皆享稅款0.18%現金回饋，最高回饋3萬元。

公股銀也配合推廣台灣Pay祭出小資族繳稅優惠，土銀推出使用台灣Pay綁定土銀信用卡掃碼繳稅，送刷卡金100元。一銀信用卡綁台灣Pay繳稅，不限金額享200元刷卡金；4月1日起申辦iLEO信用卡新戶加碼0.5%刷卡金回饋。一銀預計周五公布更完整方案。

對銀行而言，信用卡繳稅既無手續費可賺，提供卡友回饋或分期付款還要付出成本。不過，為培養客戶黏著度及期望藉此帶入更多信貸、財管等消金商機。

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