SOGO母親節檔期拚40億業績 市場熱錢刺激黃金買氣
百貨母親節檔期開打，遠東SOGO全台業績目標新台幣40億元，力拚與去年持平。業者觀察，市場熱錢多加上戰爭避險心態，黃金買氣熱絡，忠孝館首季黃金業績增幅達60%，消費者看好金價續漲，母親節檔期貢獻度可觀。
SOGO百貨母親節檔期27日起跑，為因應高基期挑戰，今年信用卡回饋力道加大，全台業績拚持平、達40億元。
黃金市場火熱，遠東SOGO指出，忠孝館第1季珠寶業績大增70%，其中，黃金成長幅度達60%，主因外界看好未來金價持續上漲，且市場熱錢多，從元大台灣價值高息（00940）申購熱度可見一斑，加上戰爭避險情緒升溫，帶動黃金自用、投資買氣熱絡。
業者透露，有熟客在預購期間，就下單550萬黃金商品；百萬以上大單詢問度亦增加10%，看好母親節檔期黃金業績發威。
精品方面，業者表示，受出國潮影響，復興館上半年精品業績微幅衰退，但在母親節檔期信用卡優惠加碼刺激下，頂級精品回饋可觀，有信心業績持平甚至正成長。
對於食安問題是否影響民眾用餐意願，SOGO表示，3月底食安問題爆發後，確實有觀察到年長的顧客減少用餐意願，導致中餐廳、自助餐業績微幅下降，但隨著政府食安檢查，消費者也逐漸安心，相關業績已慢慢回溫。
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