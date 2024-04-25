快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

SOGO母親節檔期拚40億業績 市場熱錢刺激黃金買氣

中央社／ 台北24日電

百貨母親節檔期開打，遠東SOGO全台業績目標新台幣40億元，力拚與去年持平。業者觀察，市場熱錢多加上戰爭避險心態，黃金買氣熱絡，忠孝館首季黃金業績增幅達60%，消費者看好金價續漲，母親節檔期貢獻度可觀。

SOGO百貨母親節檔期27日起跑，為因應高基期挑戰，今年信用卡回饋力道加大，全台業績拚持平、達40億元。

黃金市場火熱，遠東SOGO指出，忠孝館第1季珠寶業績大增70%，其中，黃金成長幅度達60%，主因外界看好未來金價持續上漲，且市場熱錢多，從元大台灣價值高息（00940）申購熱度可見一斑，加上戰爭避險情緒升溫，帶動黃金自用、投資買氣熱絡。

業者透露，有熟客在預購期間，就下單550萬黃金商品；百萬以上大單詢問度亦增加10%，看好母親節檔期黃金業績發威。

精品方面，業者表示，受出國潮影響，復興館上半年精品業績微幅衰退，但在母親節檔期信用卡優惠加碼刺激下，頂級精品回饋可觀，有信心業績持平甚至正成長。

對於食安問題是否影響民眾用餐意願，SOGO表示，3月底食安問題爆發後，確實有觀察到年長的顧客減少用餐意願，導致中餐廳、自助餐業績微幅下降，但隨著政府食安檢查，消費者也逐漸安心，相關業績已慢慢回溫。

SOGO 母親節 食安

延伸閱讀

SOGO母親節檔期端獨家利器 「有這張卡」回饋賺最多

林志玲籲從生活減碳 母親節要陪媽媽

周曉涵工作不忘挑母親節禮物 瞄準這款「搭配神器」便利又時髦

母親節HAPPY GO Pay點數8倍贈 遠東集團線上線下全通路優惠大放送

相關新聞

外人台幣存款餘額 一路下滑

中央銀行統計顯示，外資匯入後暫泊閒置資金的外人新台幣存款餘額，3月底來到1,921億元，年減11.38%，呈「連13黑」...

家樂福聯名卡 傳中信銀有興趣

信用卡市場可能再出現大洗牌，市場聚焦家樂福聯名卡下一個接棒銀行。原本今年中旬將到期的玉山銀家樂福聯名卡，傳出已經再次續約...

刷卡繳稅 各大銀行優惠大車拚

迎戰5月報稅季，各大銀行推出信用卡繳稅優惠，玉山銀行大手筆針對全卡友繳綜所稅單筆100萬以下享0.2%現金回饋；單筆10...

第一金配發股利1.15元 現金0.85元、股票0.3元

第一金昨（24）日董事會通過，每股配發1.15元股利，其中現金配0.85元，較去年增加0.05元、股票配0.3元持平，盈...

三公股人事 520後調整

兆豐金、第一金與台企銀三家公股金融機構今年股東會將全面改選，財政部核定的董事提名名單昨（24）日全部出爐，董事長、總經理...

元大人壽打詐 守護樂齡族群

元大金控旗下元大人壽秉持「給一個機會幫助他人同時也幫助自己」的企業經營理念，於2022年起啟動「樂齡守護列車」，透過元大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。