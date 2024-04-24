防疫險風暴餘波 兆豐產險大減資99%…再增資45億元

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險24日董事會代行股東會決議，將大幅減資53億餘元，減資幅度高達99.99%多，以彌補虧損，同時再辦理私募現金增資，由大股東兆豐金注資45億元，減增資後兆豐產險的資本額也將隨之縮水至約45億餘元。

兆豐產險也特別針對國際再保漢諾威攤賠事宜，公告表示已經對漢諾威未依再保險契約攤回再保險金一事，向台灣台北地方法院提起民事訴訟求償，並於2023年第4季提列減損24.05億元，後續將再適時依訴訟發展再行評估續提減損。

兆豐金控去年底辦理現金增資，今年1月底完成增資115.5億元，其中原本就規劃現增額度中有45億元是用來對兆豐產險增資，並預定6月底前完成。由於兆豐產險受防疫險風暴衝擊，理賠損失嚴重，之前兆豐金已兩度對兆豐產險增資，而兆豐產險與漢諾威國際再保公司，有超過百億元再保攤回等待漢諾威履約，兆豐產險公告已經對漢諾威提告，相關提損則將視狀況再定。