元大金新策略長 由國際處執行長暨元大證副董黃維誠兼任

元大金控（2885）今天公告，將調整元大金策略長人事，由於原任策略長郭軒岷將轉出任子公司元大人壽總經理，目前正待金管會核准中，因此元大金決議由金控國際事業處執行長暨元大證券副董事長黃維誠再兼任策略長，相關人事將待主管機關核准元大人壽新任總經理案後生效。

元大金控子公司元大證金總經理也異動，原任總經理楊麗華職務調整，將由元大金數位金融事業處資深協理及元大證券副總經理楊聖慧接任，此人事案預定5月1日生效。

元大金指出，黃維誠在元大集團服務逾20年，熟稔集團文化，跨國經驗豐富，因此之前即安排黃維誠擔任金控國際事業處執行長，而為持續深化元大金各事業體穩固核心業務貢獻，聚焦具驅動成長性的業務布局，強化海外營運與提升跨境業務整合綜效，因此再度借重黃維誠的長才，由其兼任策略長，以提升集團整合成長效益。

元大證金新任總經理由楊聖慧出任，元大金則是表示，楊聖慧長期深耕數位金融領域，將借重其扎實的數位實戰經驗，提升元大證金商品及服務創新量能。另外，元大金總稽核則由曾任元大銀行總稽核及元大證券副總經理的趙松山出任，督導各公司確實落實風險預警，及法規遵循與內控制度。

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