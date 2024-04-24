上海商銀子公司賣香港地產 處分利益達22億元
上海商銀（5876）24日代子公司香港上海商業銀行公布，處分香港西環173個住宅單位不動產，交易金額約17億港幣，折合新台幣約71億元，處分利益為5.3億港幣，折合台幣達22億元。
此外，香港上海商業銀行董事會由於三年任期屆滿今日進行改選，由李慶言續任董事長。另改選部分董事，包括身兼非執行董事的李慶言，獨立非執行董事查懋德、獨立非執行董事鄺志強、獨立非執行董事張耀堂皆續任。
另據了解，香港上海商業銀行副董事長兼行政總裁郭錫志將於7月起退休。據指出，該行董事長李慶言日前已向員工發出相關公告，行政總裁一職將由台灣母公司上海商業儲蓄銀行，調派企業金融事業部副總經理黃炳華赴港接任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言