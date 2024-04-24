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上海商銀子公司賣香港地產 處分利益達22億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）24日代子公司香港上海商業銀行公布，處分香港西環173個住宅單位不動產，交易金額約17億港幣，折合新台幣約71億元，處分利益為5.3億港幣，折合台幣達22億元。

此外，香港上海商業銀行董事會由於三年任期屆滿今日進行改選，由李慶言續任董事長。另改選部分董事，包括身兼非執行董事的李慶言，獨立非執行董事查懋德、獨立非執行董事鄺志強、獨立非執行董事張耀堂皆續任。

另據了解，香港上海商業銀行副董事長兼行政總裁郭錫志將於7月起退休。據指出，該行董事長李慶言日前已向員工發出相關公告，行政總裁一職將由台灣母公司上海商業儲蓄銀行，調派企業金融事業部副總經理黃炳華赴港接任。

上海商銀 新台幣 香港

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