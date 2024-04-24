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合庫偕公部門辦研討會 提升洗錢防制及防詐專業

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行於24日協助行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會、保險事業發展中心、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，藉由產官學界專家進行專題演講與實務經驗分享，期能透過公、私部門間對話交流，共同提升我國整體洗錢防制水準，因應金融業所面臨日益嚴峻之詐騙及洗錢風險。

合庫銀行董事長林衍茂表示，隨著數位科技發展，洗錢及詐騙手法不斷更新，合庫除全力配合政府阻詐政策執行來進行多項防詐措施外，亦同時關注當前金融環境變化，持續辦理洗錢防制及打擊資恐之教育訓練，增進銀行員對法遵業務的認知與重視，期許能為台灣防制洗錢及打詐工作盡一份心力。

本次研討會專題演講邀請金管會銀行局、保險局分享防制洗錢及詐騙監理政策重點及相關實務，另邀請高等檢察署檢察官講述懲詐之公私協力合作、台灣反洗錢推廣協會探討防範金融犯罪最新的國際發展。

研討會最後由行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺擔任主持人，邀請國內銀行、保險及證券公司等總機構法令遵循主管就洗錢防制及打擊資恐資武擴進行實務分享綜合座談。合庫銀行法遵長擔任與談人，分享合庫導入法遵科技，建置「全行防制洗錢及打擊資恐風險評估系統」及「洗防數據資料庫」運用經驗，以及交易監控實務上發現顯屬異常態樣個案參考。

合庫表示，身為我國金融業一份子，將持續精進防制洗錢打擊資恐資武擴之相關措施，強化員工臨櫃關懷防詐教育訓練，向社會大眾宣導反詐騙，守護客戶財產安全，善盡企業社會責任。

合庫 洗錢防制 詐騙

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