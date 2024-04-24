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新壽董事會決議擬處分國內不動產 拚不動產活化
新光人壽近期積極進行不動產活化，24日公告董事會決議擬處分國內不動產。對此，新光金（2888）表示，新壽會例行會對不動產收益進行檢視，為一般業務操作。
新壽是國內不動產市場，數一數二的包租公，隨著不動產報酬率的門檻愈來愈高，加上強化資本的需求，新壽也對不動產收益進行檢視。
為了順利接軌IFRS與ICS，新壽於去年成立「不動產管理委員會」，主席為具建築師資格的新壽董事吳昕達，副董洪士琪也是委員之一。
新壽在全台有超過200多棟不動產，委員會將全面盤點新壽現有不動產使用情形，檢討租金過低、收益過低的不動產，主要是讓新壽不動產符合收益率2.845%。而在央行升息半碼後，不動產收益門檻將進一步推升至2.97%。
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