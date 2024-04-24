全球人壽菁英表揚大會 總經理馬君碩：數位力成彎道超車關鍵

全球人壽舉辦2024金球盃菁英表揚大會，以「全球30 因你閃耀」為主題，頒發逾700個榮耀獎項，充分展現全球人壽對優秀業務夥伴的肯定與支持。表揚大會主題色採用尊貴且具創新思維的紫外光色，融合全球企業藍與30周年盛典紅。開場表演結合2024年獎勵旅遊地點-南非，由內勤長官與非洲戰鼓團共舞，為活動揭開勝利序幕，並規劃冠軍搭乘永續概念電動車隆重出場。全場結合數位電子整合系統，打造台下業務夥伴與台上獲獎者即時留言互動平台，為今年大會注入全新數位體驗。

全球人壽董事長林文惠致詞時特別感謝全體業務夥伴的愛與責任，與公司一同邁向卓越巔峰，無論在數位轉型的執行力、人力組織發展的企圖心及通路業績的拓展上，都展現積極向上的決心。並以30周年最新品牌廣告中的一句話「成功不是因為性別，而是性格」勉勵大家，不論各行各業，面對壓力與挫折的態度才是成功的關鍵。更期許全體業務夥伴們，善用四項成功性格特質---「堅持不懈的毅力」、「正面積極的心態」、「屹立不搖的信念」及「持續精進的學習」，為自己打造不同凡響的壽險事業。

總經理馬君碩致詞時指出，全球人壽業務制度充分展現出創業家精神，公司持續提供多元化資源，全力支持業務通路，更與國際培訓機構LIMRA合作，展開一系列專業且系統化的培訓課程，打造業務部隊共同語言，幫助業務夥伴在組織發展上精益求精。未來五年AI將改變人類生活習慣，為強化業務夥伴的競爭力，後勤團隊致力將AI應用於業務工作日常中，為業務夥伴數位賦能，帶領全球人壽彎道超車。

直營通路業務長暨資深副總經理鄭中安在激勵儀式中，借鏡大谷翔平投打二刀流的優異表現，期許業務夥伴打造「人力菁英會」與「梅花菁英會」雙攻的「全球二刀流」，在組織發展面，落實《天天開口、週週面談、月月增員、年年育成、人人發展組織》五句箴言，在業務推動面，則持續每月3件FYC 3萬，「從月月梅花到年年金球」，站穩步伐才是登「峰」造「金」的重要關鍵！更以「挺」這個成功關鍵字送給在場夥伴，期許大家都能挺住自己，保持正面積極與充滿韌性的心態，用正能量面對一切，持續勇敢向前，一起「重返『龍』躍」！

2024年是全球人壽30周年重要的里程碑，持續以「因為愛 責任在」品牌理念善盡社會責任，為所有保戶提供更優質的保險商品與服務，攜手厚植企業永續發展的力量，期許成為社會穩定支柱，共同開創全球人壽下一個輝煌的30年。

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