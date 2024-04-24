重啟新新併？新光大股東林伯翰：時機不對緩不濟急

新光金將於26日下午召開董事會，根據18日所發開會通知，議程包括重啟與台新金合併可行性評估。新光集團大股東暨大台北寬頻董事長林伯翰表示，此時提合併無助新壽6月底資本水準達標，緩不濟急。

外界傳出，新光金將於26日舉行董事會，新光金董事暨新壽副董事長洪士琪已提案重啟評估與台新金合併案，一旦在週五董事會討論通過，將向台新金遞出邀請。

新光金今天發布重訊澄清，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，均會依主管機關法規辦理及公告，有關報載傳聞，公司不予評論。台新金總經理林維俊則說明，對此事毫不知情，並未收到任何來電或來函討論此事。

不過，有關人士證實，新光金確實將於26日召開董事會，議程包括重啟與台新金合併可行性評估。

新光集團大股東林伯翰接受中央社採訪表示，對於部分董事提案，尊重董事會職權，但事有輕重緩急，此時提案討論合併，對於讓新壽今年6月底RBC回升至200%以上毫無助益，緩不濟急。

林伯翰說，他並非不支持合併，但現在討論合併，並無法解決新壽需要資金的燃眉之急，眼看金控恐無法在6月底前完成現金增資，新壽已極可能將落入連3期RBC未能達標境地。

他說，金管會主委黃天牧曾公開表達「新光金當務之急是壽險子公司需要增資，以符合金管會對RBC要求，不認為現階段是談論合併適當時機」，新光金卻在18日發出開會通知，擬重啟與台新金合併可行性評估，「是否在測試金管會底線？還是希望挑戰新舊內閣政策一致性？」

林伯翰說，2022年新光金曾針對與台新金等對象合併可行性啟動評估，台新金當時開出以0.584股換1股新光金的換股比例，當時他一直強調，必須以淨值為基礎才能繼續討論，而非以市價為基礎。

林伯翰提到，他20年前沒反對合併，現在亦然，即便董事會通過討論合併可行性，應爭取以淨值為基礎進行談判，為新光金新舊股東爭取最大權益，新壽現在正逢需要現金增資的急迫關卡，現在股東支持新光金現增進而挹注新壽，但若現經營團隊以極低換股比例賤賣新光金，「誰要參與現金增資？」

他強調，身為新光集團大股東，從未反對合併，但要透明、價格要合情合理，以淨值為談判基礎，再往下談，「公司大股東都很願意支持現金增資，但應該沒有大股東願意接受自己身家被低價出售」。

林伯翰指出，沒覺得此案不能討論，但重點在於討論此案的出發點、時間點及內容是否具適宜性、是否替新光金全體股東著想，且讓新壽RBC回到法定標準應是優先事項，希望屆時所有參與討論的董事尊重自身職權、重視自身職責，替新光金全體股東著想，而非賤賣新光金。