5月台股期指漲490點
台北股市今天終場漲532.46點，收20131.74點。5月台指期以20170點作收，上漲490點，與現貨相較，正價差38.26點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨19680點、6月期貨19669點。
台股今天終場漲532.46點，收20131.74點，成交金額新台幣4275.62億元。
5月台指期貨以20170點作收，漲490點，成交10萬556口；6月期貨以20150點作收，漲481點，成交1345口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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