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櫃買中心：債券ETF總資產規模達2.34兆元

中央社／ 台北24日電

櫃買中心今天舉行例行記者會，由董事長陳永誠主持。根據債券EFT總資產規模及交易量，截至昨天為止，上櫃債券ETF共計82檔，總資產規模達新台幣2兆3494.79億元，總成交金額達新台幣9218.32億元。

櫃買中心目前債券ETF掛牌檔數及發行規模，在亞太地區各主要證券交易所中排名第1，在世界各主要交易所中排名第7。被問及世界排名是否可能向前1名，陳永誠表示，目前距離第6名尚有距離，今年要追上機率不高，還是要看利率走勢。

此外，經統計全體上櫃公司今年3月累計營收合計為新台幣6210億元，年增約3.86%。其中營收成長的上櫃公司共有446家，占比54.32%，其累計營收較去年同期成長金額達新台幣734億元。

而營收衰退的上櫃公司共有373家，占比45.43%，其累計營收較112年同期衰退金額達新台幣503億元。

有媒體詢問，一位企業大老上週曾提到，產業狀況雖不好，但是台灣房市和股市卻持續高漲，陳永誠認為，利率因素影響很大，產業部分若狀況不好，資金去化就會集中在其他投資工具上。

新台幣 營收

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