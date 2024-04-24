跨國投資熱 國泰證複委託成交量單月千億大關

根據券商公會統計，國內3月複委託總金額高達6,431億元，月增16.6%。特別的是，國泰證券複委託金額為1,124億元，首度單月突破千億元大關，成長速度十分迅速，掌握台灣股民的跨國投資熱潮商機。

國內複委託成交金額統計，分為專業投資人、非專業投資人、高資產客戶、專業機構投資人等四種。其中，又以專業機構投資人，就是俗稱的「機構法人」，占總金額六至七成最多。

國泰證券經過多年耕耘，3月單月複委託成交量一舉突破逾千億元，達1,124億元。當中法人機構644億元，占國泰證券整體的57.3%，不但高於整體市場平均的55.3%，也顯示專業投資人已成為國泰複委託競爭力最強的一環。

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