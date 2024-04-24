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美股走揚 法人：台股短期可能呈震盪走勢

中央社／ 台北24日電

台股歷經上週五暴跌774.08點，創下歷史最大單日跌點紀錄之後，本週稍微回神，週二反彈188.06點，收在19599.28點，投資人鬆一口氣。法人提醒，台股上週五大跌後，籌碼凌亂，短線可能呈現震盪走勢。

23日美股強彈，道瓊工業指數上漲263.71點或0.69%，以38503.69點作收，標準普爾500指數上漲59.95點或1.20%，收5075.55點。科技股為主的那斯達克指數上揚245.33點或1.59%，收15696.64點，費城半導體指數漲96.884點或2.21%，收4478.801點。

熱門指標AI概念股也全面反攻，輝達（NIVDIA）上漲29.05美元或3.65%，收在824.23美元；美超微（Supermicro）強彈44.84美元或6.25%，收在761.86美元，台積電ADR也上漲3.68美元或2.84%，收在133.43美元。

美國科技7雄財報週開跑，特斯拉（Tesla）週二打頭陣，盤後公布今年第1季營收大降9%，創2012年以來最大年減幅，未達分析師預期。不過執行長馬斯克預告明年初將提前推出平價車型，推升特斯拉盤後股價大漲超過10%。

法人分析，以伊衝突雖然降溫，但情勢仍然緊張；通膨頑強，聯準會降息腳步也還不明朗，變數依舊在。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜分析，上週晶圓龍頭大廠法說後，台股出現失望性賣壓，加上外部地緣政治等因素干擾，使台股指數跌破短天期均線並尋求季線支撐，隨台股單日大跌，及外資大幅賣超後，籌碼凌亂，短線可能呈現震盪走勢。

台股指數 特斯拉

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