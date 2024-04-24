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價量升 Q1新增房貸創高

聯合報／ 記者陳儷方陳美君／台北報導
央行昨天公布五大銀行今年首季新增房貸二三八二點二九億元，創歷年同期新高，景氣回溫、股市上漲和新青安貸款為交易熱絡的三大原因。本報資料照片
央行昨天公布五大銀行今年首季新增房貸二三八二點二九億元，創歷年同期新高，景氣回溫、股市上漲和新青安貸款為交易熱絡的三大原因。本報資料照片

中央銀行昨天指出，台銀等五大銀行今年第一季新增房貸為二三八二點二九億元，創下歷年同期新高，並較去年第一季暴增九六六億餘元、成長百分之六十八點二五；央行經研處副處長曹體仁分析，國內景氣回溫、股市表現佳，加上去年八月起的新青安房貸催出首購族買氣，這三項因素成為房地產交易回溫的重要推力。

央行每月公布台灣、土地、合庫、第一與華南等五家銀行的新增房貸，因五家銀行合計市占率約四成，金額變化被視為房市景氣風向球。

五大銀行今年首季新增房貸創同期新高，曹體仁說，「價量因素都有」，以代表中古屋行情的信義房價指數而言，大台北地區房價仍持續上漲，房價指數月增率自去年十月開始，近半年以來均為正數，顯示房價漲勢未歇。此外，新青安房貸催出首購族購屋潮，帶動六都建物買賣移轉棟數持續增長，「價」與「量」的因素兼而有之，促使五大銀行新增貸款金額飆高。

而新青安推出後，也為房市提供堅強支撐。央行統計新青安貸款占五大行新承作購屋貸款比率，今年一月最高來到百分之卅九點八六，二月降至百分之卅八點五九，三月略回升至百分之卅八點七八；第一季五大行承作新青安房貸合計九三三億元，占比百分之卅九點一六。此外，今年首季六都買賣移轉棟數合計年增百分之廿七點六，顯示房市交易熱絡。

至於目前房市是否「健康」，曹體仁指出，根據聯徵中心數據，截至今年二月，國銀房貸餘額自住占比達百分之八十八點七，顯示購屋者還是以自住型為主。此外，今年第一季五大銀行新增房貸，新青安房貸占比高達百分之卅九點一六，顯示自住客仍具剛性需求，政府相關部會及央行將持續密切關注房市走勢，檢視是否有過熱現象。

央行表示，五大銀行三月新承做房貸為八九二點八三億元，創兩個月高點，月增三三五點三二億元；此外，三月新承作房貸利率為百分之二點○八六，為七個月新高，月增○點○九個百分點。

對於三月房貸利率上漲原因，曹體仁說，央行在三月廿一日宣布升息半碼後，中華郵政在三月廿七日跟進調升存款利率，並反應在民眾房貸利率調漲上，不過，因調息的時間點距離月底沒幾天，央行升息的影響將延後至四月才會完全反應。以此研判，房貸族會在四月感受到房貸利息負擔變得更加沉重。

利息 大銀行 指數

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