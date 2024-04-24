新光金與台新金合併案 26日討論

新光金（2888）及新壽董座昨（23）日遭金管會減薪50%及30%，不過此時卻傳出新光金將於26日召開董事會，討論與台新金（2887）合併案。

據了解，此案是由新光金董事吳東明及洪士琪聯名提案，已列入本周五（26日）董事會的討論事項最後一案，內容是表達希望續行討論2022年5月提出的合併研究小組，並且以台新金為優先合併對象。

針新光金將於本周五召開董事會，外傳副董事長吳東明、董事洪士琪將再次提出「金金併」的議案，新光金控發言人林宜靜表示，本周五是每個月的例行董事會，討論議題不便透露。

消息來源指出，這封開會通知信是18日寄出，兩位董事並不是第一次提出成立合併研究小組，早在2022年就提出來，當時是台新金若以0.584股換新光金1股，依據的是當時股價，若依照昨日收盤價計算，以台新金17.7元及新光金8.37元計算，恐怕換股比例只有0.472。

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