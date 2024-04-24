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金管會開罰新壽董座 魏寶生：對專業人士無情打擊

經濟日報／ 記者戴玉翔陳佩嘉／台北報導

面對金管會昨（23）日宣布對新壽董事長魏寶生開罰年薪調降30％，魏寶生發布聲明指出，在權責範圍內，已積極透過各種方式尋求提升新光人壽資本適足率的作法，他也質疑此裁罰是否符合比例原則。

魏寶生昨日接受本報電話專訪時表示，深刻了解懲處措施是主管機關的裁量權，他也予以尊重，但他認為，懲處也應該有一定的公平性，他提出二點：一、在主管機關今年發函給新光金（2888）及新光人壽，新壽還在進行陳述意見的表達時，主管機關就透露，會對新光金及新壽進行裁罰，這點讓他有未審先判的感慨。

二、他在新光人壽的任內，使命必達，先完成超額130億元的次順位公司債的認購，接著今年還將進行80億元的次債認購，他認為自己身為新光人壽董事長，已克盡職責，並且過去公開承諾之事，也一一達成，有些都還在進行當中，主管機關不應把責任全部加在壽險子公司的身上。魏寶生質疑金管會忽視了他對新壽及保戶權益的用心，這才是魏寶生最感到沉重與痛心之處，更是對專業人士的無情打壓。

新光人壽 新壽 認購

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