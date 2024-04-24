台幣終結連兩貶 交投轉冷
美元回落、台股反彈，外資昨（23）日零星匯入，激勵新台幣匯率終結連兩貶，終場升值4.3分，以32.593元作收，不過匯市交投轉冷，總成交量萎縮至13.955億美元。
匯銀主管指出，國際利空消息淡化，台股昨天反攻，上漲188點，收19,599點；證交所統計顯示，外資昨天轉為買超14.8億元，但在匯市著墨不多、僅零星匯入。
中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.09%，非美貨幣漲跌互見；其中，新台幣匯率單日升值0.13%、搶下「最強亞幣」寶座，領先主要貿易對手國貨幣韓元升幅0.07%。
除新台幣與韓元外，日圓、星元與人民幣匯率昨天均為貶值，日圓匯率單日下挫0.11%最為弱勢，星元與人民幣也同步下滑0.04%。
外匯交易員分析，新台幣匯率歷經兩天劇烈貶值後，昨天市況轉為平靜，估計短期內，新台幣匯率將位於32.2元至32.8元區間整理。
回顧昨天盤中交易，新台幣一度向下探底，最低貶至32.675元、最多貶值3.9分，但台幣匯率跌深，反而吸引一票出口商進場大賣美元，加上外資零星匯入，新台幣匯率最後翻升4.3分作收。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」
▪ 她上網問高雄預售屋推薦建案 網見職業歪樓羨喊「想辭職」
▪ 統帥27年樓都歪了 為何百年古蹟安然無恙？
▪ 房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低
▪ 北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言