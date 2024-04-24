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台幣終結連兩貶 交投轉冷

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美元回落、台股反彈。 （聯合報系資料庫）
美元回落、台股反彈。 （聯合報系資料庫）

美元回落、台股反彈，外資昨（23）日零星匯入，激勵新台幣匯率終結連兩貶，終場升值4.3分，以32.593元作收，不過匯市交投轉冷，總成交量萎縮至13.955億美元。

匯銀主管指出，國際利空消息淡化，台股昨天反攻，上漲188點，收19,599點；證交所統計顯示，外資昨天轉為買超14.8億元，但在匯市著墨不多、僅零星匯入。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.09%，非美貨幣漲跌互見；其中，新台幣匯率單日升值0.13%、搶下「最強亞幣」寶座，領先主要貿易對手國貨幣韓元升幅0.07%。

除新台幣與韓元外，日圓、星元與人民幣匯率昨天均為貶值，日圓匯率單日下挫0.11%最為弱勢，星元與人民幣也同步下滑0.04%。

外匯交易員分析，新台幣匯率歷經兩天劇烈貶值後，昨天市況轉為平靜，估計短期內，新台幣匯率將位於32.2元至32.8元區間整理。

回顧昨天盤中交易，新台幣一度向下探底，最低貶至32.675元、最多貶值3.9分，但台幣匯率跌深，反而吸引一票出口商進場大賣美元，加上外資零星匯入，新台幣匯率最後翻升4.3分作收。

台幣 台股 外資

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