玉山銀引領綠色轉型潮流

為推動產業永續發展，玉山銀行與經濟部中小及新創企業署攜手淨零專家工業技術研究院，於4月22日世界地球日舉辦「引領潮流：綠色轉型之道」永續研討會，以再生能源、減碳技術與政府資源為主題進行專題演講，提供企業具體綠色轉型方案。

由中企署主秘謝戎峰、工研院產業服務中心副執行長謝國倫、玉山銀行法金執行長柯尊仁共同出席並與各產業代表交流。

謝戎峰表示，欣然樂見優質金融業者帶頭凝聚產業共識，引導企業進行綠色轉型，尤其玉山銀行以實際行動支持台灣中小企業，已連續五年蟬聯「中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人獎」信保金質獎-績優金融機構組第一名。

中企署則透過「中小企業因應淨零碳趨勢提升綠色競爭力計畫」持續輔導國內中小企業進行減碳，同時也透過以白皮書引導方向，以及財務融通、技術研發、創業育成與城鄉發展及出口等輔導措施協助企業，做中小企業最堅實後盾。

謝國倫指出，協助產業轉型是工研院的使命，工研院輔導產業邁向淨零已有卓越實績。本次透過綠色競爭力計畫，協助廠商淨零知能提升及技術導入。同時基於玉山銀行致力於提供有感服務以協助企業，工研院也將以多元綠色轉型服務，協助企業投入淨零減碳，快速提升減碳能量。

柯尊仁表示，玉山期許自身能發揮更大的永續金融影響力，從顧客需求出發，自2021年起連續三年舉辦玉山ESG永續倡議行動，從喚起企業永續意識到鼓勵企業立即轉型行動，今年更為企業規畫一系列淨零行動方案。

本次活動特別邀請玉山永續轉型平台的專家、工研院，針對綠電、減碳技術等議題提供明確方向，分享可運用政府資源，並由玉山提供企業轉型對應的金融方案，有效解決企業碳焦慮，協助企業邁向永續。

淨零排放已是全球產業發展重要潮流。展望未來，玉山勇於先行，提供更多財務及非財務的解決方案，包含產業工作坊、ESG健診、綠色融資、永續連結貸款等，並與政府同心齊力、結合工研院等專家團隊豐富產業經驗，提供優質服務，致力解決顧客在轉型路上的疑惑，落實綠色轉型商機。

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