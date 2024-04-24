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今年第1季五大銀行新增房貸 自住客剛需強勁

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行統計顯示，五大銀行今年前三月新增房貸為2,382.29億元，寫歷年首季最「強」紀錄；對於目前房市是否尚屬「健康」，中央銀行經研處副處長曹體仁昨（23）日回應，根據聯徵中心數據，截至今年2月，國銀房貸餘額自住占比達88.7％，顯示購屋者還是以自住型為主。

曹體仁昨天指出，「今年第1季五大銀行新增房貸裡，新青安房貸占比高達39.16%，顯示自住客仍具剛性需求」，政府相關部會及中央銀行將持續密切關注房市走勢，檢視是否有過熱現象。央行統計顯示，今年1月，新青安房貸比重占五大銀行新承作房貸的39.86%，2月一度降到38.59％，3月再度回升至38.78％。

累計今年第1季，五大銀行裡新青安房貸金額達933億元，占五大銀行新增房貸比重逼近四成、為39.16%。

聯徵中心數據指出，今年2月國銀房貸餘額自住占比達88.7％，意即，近九成為自住客。

曹體仁表示，房市在景氣回升、股市上漲與新青安房貸助拳下，交易明顯回溫，不過從房貸數據來看，多數仍為自住型的購屋者，顯示自住型購屋者仍具剛性需求。

央行 房市 房貸

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