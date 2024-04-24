今年第1季五大銀行新增房貸 自住客剛需強勁
中央銀行統計顯示，五大銀行今年前三月新增房貸為2,382.29億元，寫歷年首季最「強」紀錄；對於目前房市是否尚屬「健康」，中央銀行經研處副處長曹體仁昨（23）日回應，根據聯徵中心數據，截至今年2月，國銀房貸餘額自住占比達88.7％，顯示購屋者還是以自住型為主。
曹體仁昨天指出，「今年第1季五大銀行新增房貸裡，新青安房貸占比高達39.16%，顯示自住客仍具剛性需求」，政府相關部會及中央銀行將持續密切關注房市走勢，檢視是否有過熱現象。央行統計顯示，今年1月，新青安房貸比重占五大銀行新承作房貸的39.86%，2月一度降到38.59％，3月再度回升至38.78％。
累計今年第1季，五大銀行裡新青安房貸金額達933億元，占五大銀行新增房貸比重逼近四成、為39.16%。
聯徵中心數據指出，今年2月國銀房貸餘額自住占比達88.7％，意即，近九成為自住客。
曹體仁表示，房市在景氣回升、股市上漲與新青安房貸助拳下，交易明顯回溫，不過從房貸數據來看，多數仍為自住型的購屋者，顯示自住型購屋者仍具剛性需求。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」
▪ 她上網問高雄預售屋推薦建案 網見職業歪樓羨喊「想辭職」
▪ 統帥27年樓都歪了 為何百年古蹟安然無恙？
▪ 房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低
▪ 北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言