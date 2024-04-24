台新銀日本拓點再下一城

台新銀行擴張海外版圖，福岡支行於昨（23）日開業，宣告正式進軍日本九州市場，由法人金融事業總處執行長林淑真代表進行開業剪綵儀式，福岡當地官員出席一同慶祝福岡支行開業，見證台新厚植海外營運實力。

台新銀行表示，繼2016年台新赴東京設立分行後，本次選定在福岡設立日本第二個服務據點，具有指標性的意義。福岡不僅是日本第七大城市，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等都在全國名列前茅。

台新銀行福岡支行坐落於福岡的核心地標「Tenjin Business Center天神商業中心」大樓，天神商業中心於2021年完工，鄰近福岡市政府，地下二樓直通地鐵天神站，除台新銀行外，亦有多家日本大型企業進駐。

天神商業中心為福岡市長在「天神BIG BANG」重建計畫中的重點項目，象徵著城市更新和企業增長的企圖心。

台新銀行福岡支行營業項目多元，除企業放款業務外，也提供企網銀及不動產融資服務。台新銀行執行長林淑真表示，「隨國人投資日本不動產熱潮持續提升，台新銀行將持續提供國內、外廣大客群優質服務，拓展日本關東首都圈、關西、九州等企業及不動產融資需求，擴大業務腹地並加速亞洲地區布局之擴展。」

福岡支行業務團隊延攬熟悉日本當地不動產業務及具聯貸經驗的專業人員，開業後可望偕同東京分行，更貼近當地、了解客戶實際需求，以發展在地的金融業務。台新銀行近年也積極透過「儲備菁英計畫（MA Program）」及「Early Win 職場體驗計畫」延攬及培養跨領域、多語言的人才，積極為海外業務迅速發展布局。

2023年台日雙邊貿易總額758億美元，台灣是日本的第四大貿易夥伴；日本是台灣第三大貿易夥伴，也是第四大外資來源國。九州向來有「日本矽島」之稱，半導體產業聚落完備，加上台積電熊本一廠已於今年2月開幕，並計劃今年底興建熊本二廠，更是半導體產業海外設廠首選。

疫情解封後，赴日投資及觀光熱潮持續提升，隨著日本股市屢創新高，日本央行也宣布終結負利率政策，種種跡象顯示日本經濟持續熱絡，逐漸走出長期通縮的谷底，可望再創榮景。

台新銀行福岡支行此時開業，期許能掌握九州半導體產業聚落和磁吸效應下其他高科技產業聚落的發展商機，擴大服務版圖，提供給顧客完整的金融服務。

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