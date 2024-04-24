兆豐金配發股利1.8元創高 現金配1.5元

兆豐金控（2886）昨（23）日董事會決議去年盈餘分派，每股配發1.8元股利，創下歷史新高，其中現金股息每股1.5元，股票股利每股0.3元，股利配發率約76%，以兆豐金昨天收盤價40元估算，現金股息殖利率約3.75%，相當於定存利率二倍多。

兆豐金此次股利配發率與現金股息比重均略低於市場預期，主因考量財務體質與過去舉債發現金股息的資金缺口，秉持保守穩健原則，因此決定增加股票股利比重，且儘管股利配發率未拉高，但總股利每股1.8元仍是創下歷史新高。

兆豐金擬配發股利概況

其中，現金股息每股1.5元為歷來第三高，股票股利每股0.3元則是近21年的新高，兆豐金內部估算，盈餘轉增資、股本膨脹至1,483億元後，兆豐金的每股稅後純益（EPS）稀釋的幅度大約在近3%左右。股利配發率約76%，則是近八年來的新低。

兆豐金控2023年大賺332.3億元創歷史新高，年成長高達81%，EPS為2.37元。相較去年分派2022年盈餘時，受限淨值項下其他權益大幅減損，提列特別盈餘公積限縮股利發放，且四大子公司上繳現金股息僅45億元，兆豐金大舉動用未分配盈餘，一口氣將股利配發率拉高到百分百，配發每股股利1.32元，其中現金股息每股1.24元，股票股利每股0.08元，給股東驚喜。

兆豐金今年在有大幅迴轉利益挹注可分配盈餘，以及四大子公司上繳現金233億元之下，股利配發率則是降低，雖然股利創新高，但與近幾年相較似乎與市場期待有落差，現金股息殖利率也掉到4%以下。

對此兆豐金高層主管解釋，股利配發率略有下滑，但與過去十年平均水準算是相當，只是在去年配發率拉高到百分百且子公司上繳現金少之下，舉債發現金股息的負擔大增，資金缺口放大，使得兆豐金在負債淨值比、負債資產比與資本適足率上，相較同業略差，雙重槓桿比率則是維持良好。因此考量負債比、淨值與資本適足率，決定股利配發率回歸保守穩健，並增加股票股利比重。

也因為上一年度股利配發率拉高到百分百，因此今年股利配發每股1.8元雖是創新高，但比上年度股利增加36%，股利的增幅小於獲利成長幅度。

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