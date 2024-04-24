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兩壽險新契約保費拚增雙位數

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
壽險業第1季保費收入概況
壽險業第1季保費收入概況

壽險業今年第1季揮別保費「三衰」陰霾、穩定增長，其中新契約保費為1,788.44億元，年增8.9%，續年度保費3,804.08億元，年增0.8%。對此，兩大外商壽險總經理皆對今年新契約保費成長抱持正面看待，預估年成長將達雙位數。

安聯人壽總經理林順才昨（23）日受訪時指出，投資型保單首季銷售還是很好，年成長超過10%，安聯人壽總保費收入仍是業界第一，主要原因是保經代通路在第1季做得很好，約占投資型商品六成左右，銀行、自家通路則各占兩成，利變商品主要是跟滙豐銀行合作，同樣有不錯的成長幅度。

林順才指出，利率持續維持高檔，看起來可能不會那麼快降息，所以對於今年新契約保費還是要保守一些看待，但預期業界全年度應還是維持10%以上的成長。其中投資型商品成長可能會多一點，因為去年基期比較低、銀行以乎沒賣，今年除了銀行通路回歸，南山投資型商品銷售也解禁，所以保費成長預計會快一些。

展望今年，林順才強調，安聯新商品原則上還是以保障型為主，另外，像實支實付醫療險新保單將改用補償原則設計，舊保單預計6月底下架，未來將只收正本理賠。另外，安聯人壽的2至6級失能險預計7月下架。

友邦人壽總經理侯文成同樣看好今年新契約保費成長，他表示，第1季的成長表現和之前預估得差不多，利變型、投資型買氣皆回溫，其中整體業界利變險新契約保費成長達雙位數，預期今年整體市場新契約保費成長也將達雙位數。

至於降息延後是否會帶來影響，侯文成認為，對保險業務應不至於造成影響，主要影響是在投資方面，另外，利率維持在高檔，躉繳型可能會受影響。

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