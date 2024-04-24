新光金董座、新壽董座 減薪1年

新光金、新壽未積極增資，使新壽去年六月、十二月資本適足率（ＲＢＣ）已連兩期都未能達百分之兩百法定標準，甚至新壽再提改善計畫，也遭金管會認定今年六月也難標，金管會昨宣布開鍘金控與新壽董事長陳淮舟、魏寶生今年所有薪酬各減薪五成和三成。新光金也成為首家因子公司資金不足被要求增資卻未達成，遭金管會裁罰的金控。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，對董事長減薪並非裁罰性處分，而是管制性導正措施，金管會仍希望公司後續持續改善資本適足率，因此給予改善機會。

新光金昨晚發布重大訊息說明，公司及子公司新壽均尊重主管機關裁處，將於接獲裁處書後進行處理、改善。

魏寶生昨晚發表聲明，針對金管會限制新壽新增與利害關係人之交易，並應於一個月內提報改善計畫，同時又裁處調降他的薪資，魏寶生質疑，這有符合行政行為應選擇對人民權益損害最少的比例原則要求嗎？能夠達到金管會所要求的目的嗎？若易地而處，金管會有哪位人士能做得更好？

魏寶生表示，薪資並非他在意之點，但金管會忽視他對新壽及保戶權益的用心與努力，才是他最感到沉重與痛心之處，更是對專業人士的無情打壓。

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