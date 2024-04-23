安聯估新契約保費雙位數成長 實支實付醫療險6月底下架

壽險業今年第1季揮別保費「三衰」陰霾、穩定增長，其中新契約保費為1,788.44億元，年增8.9%，續年度保費3,804.08億元，年增0.8%。對此，安聯人壽總經理林順才23日受訪時指出，投資型保單首季銷售很好，對今年新契約保費成長抱持正面看待，預估年成長將達雙位數。

林順才指出，投資型保單首季銷售還是很好，年成長超過10%，安聯人壽總保費收入仍是業界第一，主要原因是保經代通路在第1季做得很好，約占投資型商品六成左右，銀行、自家通路則各占兩成，利變商品主要是跟滙豐銀行合作，同樣有不錯的成長幅度。

林順才指出，利率持續維持高檔，看起來可能不會那麼快降息，所以對於今年新契約保費還是要保守一些看待，但預期業界全年度應還是維持10%以上的成長。其中投資型商品成長可能會多一點，因為去年基期比較低、銀行幾乎沒賣，今年除了銀行通路回歸，南山投資型商品銷售也解禁，所以保費成長預計會快一些。

林順才坦言，降息延後會對投資型保單有一些影響，降息快，當然金融市場會比較樂觀。但安聯人壽的投資型商品提供很多選擇，去年開始也引進6年期以上的政府公債，客戶如果想避開市場波動，可以先放在政府公債、收取債息，接下來也會規畫一些債券型基金商品。

展望今年，林順才強調，安聯新商品原則上還是以保障型為主，另外，像實支實付醫療險新保單將改用補償原則設計，舊保單預計6月底下架，未來將只收正本理賠。另外，安聯人壽的2~6級失能險預計7月下架，主要是因現行保單已不符合法規要求，未來會看有沒有新商品能夠取代。

另外，為推廣金融保險教育，建立大專院校學生對金融理財與保險規劃的正確觀念，安聯人壽今日宣布舉辦第二屆「勇闖金融城 金彩未來營」大專院校理財營，培育準社會新鮮人專業的金融保險職能。林順才指出，「普惠金融」是經濟成長、創造就業機會，以及讓社會多元均衡發展的加速器，安聯人壽回應聯合國永續發展目標(SDGs)之SDG 4優質教育、SDG 8尊嚴勞動與經濟成長及SDG 10減少不平等的目標，積極實踐普惠金融，更致力推出符合不同族群、對象所需要的多元性金融商品與服務。此次與臺北市立大學合作，開啟了營隊體育班理財教育的第一步，期能奠基今年，未來繼續延伸至其他族群、對象，擴大金融永續影響力。

安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，金融友善與培力是安聯近年積極耕耘的重點，第二屆「勇闖金融城 金彩未來營」大專院校理財營以保險理財知識為主軸，以「財經」、「探索」、「趣味闖關」做連結，讓青年學子透過更多面向認識金融保險產業，落實惠普金融。安聯人壽「勇闖金融城 金彩未來營」大專院校理財營5月8日起至5月26日止開放大專學子報名。

商品推薦