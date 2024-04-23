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房地產量價增溫 Q1五大行新承作購屋貸款創同期新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
房地產景氣續溫中，央行統計五大行新承作Q1購屋貸款創歷年同期新高。圖／聯合報資料照片
房地產景氣續溫中，央行統計五大行新承作Q1購屋貸款創歷年同期新高。圖／聯合報資料照片

中央銀行23日發布3月五大銀行新承作放款平均利率為2.017％，為3個月來新高，較2月的1.987％上升0.03個百分點，主要是央行升息半碼後，週轉金貸款及購屋貸款利率較2月上升所致。累計1至3月五大行新承作購屋貸款2382.29億元，創歷年同季新高，較去年同期大增966.35億元，反映房市量價回溫情形。

3月五大行（台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀）新承作購屋貸款增加至892.83億元，累計第1季為2382.29億元，為歷年同季新高，央行官員表示，目前房市呈現回溫與三項因素有關，包括景氣回溫、股市多頭，再加上去8月推出條件優惠的新青安貸款，增加首購族，三項因素是房地產交易回溫的重要推力。

新青安推出後，為房市提供堅強支撐。央行統計新青安貸款占五大行新承作購屋貸款比率，今年1月最高來到39.86％，2月降至38.59％，3月略回升至38.78％，且目前房貸，第1季五大行承作新安青房貸合計933億元，占比達39.16％。

聯徵中心2月國銀房貸餘額自住占比達88.78％，央行認為目前房市仍以自住需求為主，屬剛性需求，目前房市並無過熱疑慮，但央行仍會關注房市走勢。

此外，3月新承作貸款金額為1兆697億元，較2月增加3214億元，央行官員表示，2月因農曆春節因素，工作天數較少，加上3月是第1季季底，季底資金需求增加，因此購屋貸款、資本支出貸款、週轉金貸款，以及消費性貸款等各類貸款金額均較2月增加。

3月加權利率平均為2.017％，較2月略升0.03個百分點，主要來自於週轉金及購屋貸款利率的走升，官員指出，此兩項利率走升反映兩項因素，一是央行3月21日宣布升息半碼，另一因素是部分銀行承作了利率較高的企業貸款，對加權平均利率產生推升效果。

此外，央行3月22日起升息，中華郵政27日才調升存款利率，房貸利率才調升，因此央行升息的影響會大部分會反應在4月，雖然利率上升可能使房市冷卻，但還有其他因素也會影響房市，例如景氣變化、廠房投資帶動周邊房地產景氣等，不是只有利率一項因素可影響房市。

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