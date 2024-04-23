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五大銀行首季新增房貸創歷年同期新高 央行官員坦言：是這三因素助拳

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行23日公布，五大銀行今年第1季新增房貸為2,382.29億元，創下歷年同期新高紀錄，並較去年第1季暴增68.25%。 路透
中央銀行23日公布，五大銀行今年第1季新增房貸為2,382.29億元，創下歷年同期新高紀錄，並較去年第1季暴增68.25%。 路透

中央銀行23日公布，五大銀行今年第1季新增房貸為2,382.29億元，創下歷年同期新高紀錄，並較去年第1季暴增68.25%；央行經研處副處長曹體仁分析，國內景氣回溫、股市表現佳，加上2023年8月起的新青安房貸催出首購族買氣，為近期房市交易熱度升溫的關鍵主因。

央行每月公布臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行新增房貸，因合計市占率約四成，金額變化，被視為房市景氣風向球。

對於五大銀行今年首季新增房貸，創下歷年同期新高，曹體仁坦言，「價量因素都有」，以代表中古屋行情的信義房價指數而言，大台北地區房價仍持續上漲，房價指數月增率自去年10月開始，近半年以來均為正數，顯示房價漲勢未歇。

另外，新青安房貸催出首購族購屋潮，帶動六都建物買賣移轉棟數持續增長，「價」與「量」的因素兼而有之，促使五大銀行新增貸款金額飆高。

央行今天公布，五大銀行3月新承做房貸為892.83億元，為兩個月高點，月增335.32億元；此外，3月新承作房貸利率為2.086%，為七個月新高，月增0.09個百分點。

對於3月房貸利率上漲原因，曹體仁解釋，央行在3月21號宣布升息後，中華郵政在3月27日跟進調升存款利率，並反應在民眾房貸利率調漲上，不過，因調息的時間點距離月底沒幾天，央行3月升息半碼的影響，將延後至4月才會完全反應。以此研判，房貸族將在4月感受到，房貸利息負擔變得更加沉重了。

央行提供資料顯示，今年第1季，六都買賣移轉棟數合計年增27.6%，顯示房市交易熱呼呼。

央行統計指出，今年第1季，五大銀行新增青年安心成家貸款約933億元，占五大銀行新增房貸比重約為39.16%，顯示五大銀行新承做房貸裡，近四成為首購或自住族。

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