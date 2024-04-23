永豐金證券三大產品線 力推ESG投資神器

響應全球ESG投資大趨勢，永豐金證券積極促進ESG投資普及化，為旗下三大產品線-豐存股台美存股、大戶豐基金及小額債，打造完整ESG投資專區，經產業前景、公司財務、ESG永續性等多面向指標評估納入標的。

目前豐存股上架台美股ESG ETF與自建投組共近30檔、大戶豐提供ESG基金逾千檔及ESG債券15檔。投資人低投資門檻就可透過手機APP輕鬆參與ESG投資。

永豐金證券表示，目前市場上投資ESG標的常見的選股方式，以碳排、ESG評鑑、以及涉及的永續議題分析這三大類型為主，但一般投資人資訊取得不易且需心力研究，面對永續投資的重要發展，永豐金證券透過產品團隊並結合永豐投顧台股ESG評鑑專業，為投資人篩選符合永續投資的理財商品，透過平台服務，讓投資人滑手機就可以輕鬆進行ESG投資。

廣受小資族及存股族喜愛的「豐存股」平台，已完成設立「永續未來」專區，建立豐ESG、電動車、工業4.0、減碳資優生等四大主題進行分析篩選，其中「豐ESG」涵蓋台美股雙市場標的，包括Sinopac+企業永續評鑑和MSCI ESG評鑑的68檔個股、19檔ETF，以及永豐投顧合作推出10檔存台股投資組合。「電動車」、「工業4.0」、「減碳資優生」也各自收錄平台上符合該題材標的，方便存股族快速找尋，讓永續投資跟網購一樣輕鬆。

在基金方面，永豐金證券廣納符合國內主管機關或歐盟永續金融規範（SFDR）認可的境內外ESG／永續基金，並於豐投ESG官網設立「ESG基金」專區，依投資題材分為資源、環境、碳排、ESG四大類型。投資人可先從網站上了解各類型基金的永續投資商機、從中挑選合適的標的後，即可透過大戶豐APP直接下單。

至於小額債部分，永豐金證券大戶豐APP「主題選債」可挑選ESG債券，提供國外財務體質穩健、各大產業巨擘所發行違約風險較低的投資等級債券，且募集資金用途必須是明確的永續發展目標，例如：發展再生能源、降低溫室氣體排放、改善貧窮等具備環境或社會效益的投資計畫。再加上最低投資門檻2,000美元起，讓投資人能輕鬆參與ESG債券的投資機會。

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