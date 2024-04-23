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金管會宣布新壽處分案 新光金董座陳淮舟、新壽董座魏寶生遭減薪

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
新光人壽董事長魏寶生。本報資料照片
新光人壽董事長魏寶生。本報資料照片

金管會今天宣布新光人壽處分案，新壽因自有資本與風險資本比率未達保險法規定之資本適足等級，所提出提升至「資本適足等級」之增資、財務或業務改善計畫無法使該公司資本適足率提升至法定標準，違反保險法相關規定，因此核處限制新壽不得新增與利害關係人之授信或其他交易，直至資本適足率達法定標準並報經金管會同意後，才能恢復辦理；此外，新壽於一個月內提報具體、完整且可使該公司於合理期間資本適足率符合法令規定之增資、財務或業務改善計畫。而金管會也要求新壽調降董事長魏寶生今年度所有薪酬30%，為期一年。

此外，金管會指出，新光金控有未善盡維持子公司新光人壽健全經營之責，進而影響金控公司整體財務、業務健全，致有礙金控公司健全經營之虞，且董事長陳淮舟有未善盡董事長職責，依金融控股公司法規定，核處予以糾正，並命新光金調降陳淮舟今年度所有薪酬50%，為期1年。

新壽 資本適足率 金管會

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