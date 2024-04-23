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聯寶攜玉山銀開辦員工持股信託 預計5月正式啟動

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯寶（6821）因應少子化及高齡化，鼓勵員工長年儲蓄，協助員工提早規劃退休財務與保障信託財產獨立安全，董事長譚明珠與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，預計5月正式啟動員工持股信託方案。

聯寶表示，搭上ESG永續經營發展熱潮，強化公司在ESG中企業社會責任的承諾，由董事長譚明珠與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，員工薪資自提金轉入專屬信託帳戶、加上公司所提撥獎勵金，共同交付玉山銀行信託管理。

聯寶強調，期許透過員工持股信託計畫，不僅提升員工福利，且經由共享經營成果，將職位員工轉化為公司共同股東，在員工與公司間建立緊密的利益連結，達到留才及增強員工對公司的向心力與凝聚力。

聯寶指出，首次辦理員工持股信託方案預計5月正式啟動，依照員工職等、考績，訂定自願參與員工提撥金額扣款標準及公司相對提撥金額，員工除有固定薪資，也可受惠公司亮麗業績表現，也能得到額外的薪資激勵，藉由長期的資本累積來穩步建立退休基金。

玉山銀行 薪資 退休

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