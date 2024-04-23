永豐金證券三大產品線力推 ESG 投資神器 上千檔商品輕鬆選

響應全球ESG投資大趨勢，永豐金證券積極促進ESG投資普及化，為旗下三大產品線—豐存股台美存股、大戶豐基金及小額債，打造完整ESG投資專區，經產業前景、公司財務、ESG永續性等多面向指標評估納入標的。目前豐存股上架台美股ESG ETF與自建投組共近30檔、大戶豐提供ESG基金逾千檔及ESG債券15檔。投資人低投資門檻就可透過手機APP輕鬆參與ESG投資。

永豐金證券表示，目前市場上投資ESG標的常見的選股方式，以碳排、ESG評鑑、以及涉及的永續議題分析這三大類型為主，但一般投資人資訊取得不易且需心力研究，面對永續投資的重要發展，永豐金證券透過產品團隊並結合永豐投顧台股ESG評鑑專業，為投資人篩選符合永續投資的理財商品，透過平台服務，讓投資人滑手機就可以輕鬆進行ESG投資。

廣受小資族及存股族喜愛的「豐存股」平台，已完成設立「永續未來」專區，建立豐ESG、電動車、工業4.0、減碳資優生等四大主題進行分析篩選，其中「豐ESG」涵蓋台美股雙市場標的，包括Sinopac+企業永續評鑑和MSCI ESG評鑑的68檔個股、19檔ETF，以及永豐投顧合作推出10檔存台股投資組合。「電動車」、「工業4.0」、「減碳資優生」也各自收錄平台上符合該題材標的，方便存股族快速找尋，讓永續投資跟網購一樣輕鬆。

在基金方面，永豐金證券廣納符合國內主管機關或歐盟永續金融規範(SFDR)認可的境內外ESG/永續基金，並於豐投ESG官網設立「ESG基金」專區，依投資題材分為資源、環境、碳排、ESG四大類型。投資人可先從網站了解各類型基金的永續投資商機從中挑選合適的標的後，即可透過大戶豐APP直接下單。

至於小額債部分，永豐金證券大戶豐APP「主題選債」可挑選ESG債券，提供國外財務體質穩健、各大產業巨擘所發行違約風險較低的投資等級債券，且募集資金用途必須是明確的永續發展目標，例如：發展再生能源、降低溫室氣體排放、改善貧窮等具備環境或社會效益的投資計畫。再加上最低投資門檻2,000美元起，讓投資人能輕鬆參與ESG債券的投資機會。

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