快訊

比鬧鐘還醒腦！地震警報狂響12小時 花蓮人崩潰：幾乎整晚沒睡

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

證交所舉辦證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所4月25日下午在台北君悅酒店3樓凱悅廳，舉行2024年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會。

為推動證券商辦理永續發展轉型業務，證交所前已於2023年間，辦理共計二場大規模宣導座談會，以加速永續發展轉型執行策略的辦理進程。今(2024)年度更將擴大辦理，增加宣導活動場次，以吸引更多業者參加。除安排這次宣導之外，證交所也已規劃於7月及9月間，陸續邀請學者、專家及金融業者，針對永續、綠能、碳排放等主題，發表專題演講，期盼輔導國內證券業共同深化企業轉型作業。

有鑒於此次今年度一系列永續發展活動的首場宣導座談會，證交所特邀請證券暨期貨市場主管機關金融監督管理委員會證券期貨局主任秘書尚光琪蒞臨指導，就國內證券業賡續推動永續發展事務致詞。

另為發揮宣導座談的最高效益，議題將兼容理論與實務兩大層面。理論部分將由外界尊稱「台灣碳交易之父」的學者，即國立台北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授，針對「台灣碳市場流動性與價格訊號發現」，參酌先進國家發展經驗，就台灣推動碳權交易之發展歷程，進行背景說明與專業論述。實務面部分則由安侯永續發展顧問股份有限公司董育慈協理，以「企業低碳轉型趨勢、實務與挑戰」為主題，分享該公司協助國內業者，成功導入環境保護永續經營管理制度的經驗與心得。

證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會的受邀對象，主要為與臺灣證券交易所簽訂供給使用有價證券集中交易市場契約的證券商，每家證券商均指派董事、監察人及高階主管出席，預估出席的業者可達60家以上。另將於5月開始至第4季之間，舉辦類似宣導的證券期貨周邊單位，也已指定負責永續發展業務之相關同仁，併同參與觀摩這次活動。

期貨 證券商

延伸閱讀

準總統賴清德宣示二次能源轉型 形塑淨零永續綠生活

商業興觀點／低碳轉型 確保永續經營

中保科發展綠科技 帶動產業轉型

券商作業委外 證交所辦說明會

相關新聞

催生金融公司法 黃珊珊呼籲讓「影子銀行」有法可管

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊、卡債自救會顧問趙興偉律師、受害人等上午在立法院舉行「催生金融公司法」記者會，表示台灣三大融...

台幣煞不住 再貶1.24角…總裁楊金龍任內最低價

熱錢大出走，匯市爆量貶值。匯銀主管指出，外資昨（22）日賣股匯出，估計匯出逾10億美元，拖累新台幣匯率盤中最低貶至32....

響應地球日 富邦金推全民線上跑

響應世界地球日，富邦金控為地球應援！富邦金持續推動Run For GreenTM為跑者種樹，更進一步推出全台最大馬拉松「...

新台幣匯率下一關...力守32.8價位

新台幣匯率昨（22）日盤中貶破32.6元，有可能進一步叩關33元整數大關嗎？資深匯銀主管指出，目前要先觀察是否貶破32....

央行5年債得標利率 15年新高

美國聯準會不急著降息，台債市場再受利空襲擊。中央銀行昨（22）日標售5年期公債，金額為300億元，得標利率彈升至1.63...

公建不動產證券化有譜 引導保險資金投入

國發會下周一（29日）將邀財部、金管會與內政部討論建立供需媒合平台，鼓勵地方政府做公建不動產證券化（REITs），以引導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。