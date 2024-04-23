證交所舉辦證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會

臺灣證券交易所4月25日下午在台北君悅酒店3樓凱悅廳，舉行2024年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會。

為推動證券商辦理永續發展轉型業務，證交所前已於2023年間，辦理共計二場大規模宣導座談會，以加速永續發展轉型執行策略的辦理進程。今(2024)年度更將擴大辦理，增加宣導活動場次，以吸引更多業者參加。除安排這次宣導之外，證交所也已規劃於7月及9月間，陸續邀請學者、專家及金融業者，針對永續、綠能、碳排放等主題，發表專題演講，期盼輔導國內證券業共同深化企業轉型作業。

有鑒於此次今年度一系列永續發展活動的首場宣導座談會，證交所特邀請證券暨期貨市場主管機關金融監督管理委員會證券期貨局主任秘書尚光琪蒞臨指導，就國內證券業賡續推動永續發展事務致詞。

另為發揮宣導座談的最高效益，議題將兼容理論與實務兩大層面。理論部分將由外界尊稱「台灣碳交易之父」的學者，即國立台北大學自然資源與環境管理研究所李堅明教授，針對「台灣碳市場流動性與價格訊號發現」，參酌先進國家發展經驗，就台灣推動碳權交易之發展歷程，進行背景說明與專業論述。實務面部分則由安侯永續發展顧問股份有限公司董育慈協理，以「企業低碳轉型趨勢、實務與挑戰」為主題，分享該公司協助國內業者，成功導入環境保護永續經營管理制度的經驗與心得。

證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會的受邀對象，主要為與臺灣證券交易所簽訂供給使用有價證券集中交易市場契約的證券商，每家證券商均指派董事、監察人及高階主管出席，預估出席的業者可達60家以上。另將於5月開始至第4季之間，舉辦類似宣導的證券期貨周邊單位，也已指定負責永續發展業務之相關同仁，併同參與觀摩這次活動。

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