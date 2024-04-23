兆豐金控（2886）四大子公司今年上繳母金控現金股息大幅成長，合計超過233億元，比起去年合計僅上繳45億元股息大增四倍多，由於兆豐金受惠投資評價回升使得可分配盈餘迴轉增加逾百億元，子公司上繳股息大增也增加配息籌碼，使得兆豐金今年配發股利可望上看每股2元，其中仍將搭配股票股利，近日董事會將討論敲定。

兆豐金2023年大賺332.3億元創新高，年成長高達81%，EPS為2.37元。由於兆豐金上一年度淨值項下其他權益減損逾百億元，提列特別盈餘公積數在去年投資評價回升下，得以迴轉至可分配盈餘，因此兆豐金帳上未分配盈餘衝高到584億元。

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