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3月新青安熱度不減 台銀撥貸再度破百億

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
「青年安心成家購屋優惠貸款」3月最新統計出爐。示意圖／ingimage
「青年安心成家購屋優惠貸款」3月最新統計出爐。示意圖／ingimage

財政部新版「青年安心成家購屋優惠貸款」3月最新統計出爐，單月撥貸6,440戶、金額共482.3億元，累計新青安房貸去年8月上路以來，八個月累計撥貸3,124‬億元，幫助逾4.2萬戶首購族成家，並享有市場最低的1.775%優惠利率。

財政部國庫署22日公布八大公股行庫承作新青安房貸3月貸款統計，其中，台銀穩坐冠軍寶座，單月撥貸1,395戶及103.76億元，占當月八大行庫合計撥貸金額的近21.5%，遙遙領先。其後依序是土銀、華銀撥貸約64億元；合庫、一銀、彰銀及兆豐皆在50億元以上。台企銀撥貸31.4億元。

2月適逢農曆春節假期及交易天數減少，新青安房貸撥貸戶數、金額分別為3,856戶及287.8億元，均較元月減少逾四成。而為趕在金龍年入住成家，元月單月撥貸金額首度突破500億元，可說從去年8月以來，新青安房貸單月撥貸戶與金額逐月創高，台銀則是在去年11月單月撥貸破百億元，隨著年前購屋買氣增溫，去年12月、今年1月台銀單月撥貸都在百億元之上。未來是否常態單月百億元值得觀察。

事實上，八大公股行庫在新青安房貸助攻下，新增房貸量也超越民營銀行。以五大銀行之一的土銀為例，近半年每月房貸平均撥貸金額約170餘億元，其中新青安占比約37%。而新青安房貸也在政策補助下以低利、低月付的優勢，帶動房市首購自住買盤，房市專家預期2024年房市仍將延續此政策助力。

新版青年安心成家房貸將貸款額度拉高到1,000萬元、寬限期延長到5年、貸款期限拉長到40年，一段式利率下殺到1.775%，成為市場最低價，該政策利多從2023年8月1日起上路，為期三年到2026年7月31日止。本次央行升息後，除現行由公股銀行自行吸收半碼及政府額外補貼1碼外，就本次升息部分，不論既有貸戶或新貸戶，均由政府同幅補貼半碼至2026年7月31日止。

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