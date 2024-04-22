三個月變15天 逾期未辦繼承登記不動產投標期間已變動

自今年4月起公告未辦理繼承登記的不動產標售案件，受理投標期間由三個月修改為15日，有意投標者應以掛號函件將應備文件，於開標日前14日至開標日當日開啟信箱前，寄達指定郵政信箱。

國產署表示，因應中華郵政反映實際作業，及掛號函件存局期限原則為15日，國產署參考相關規定及中華郵政建議，將投標期間改為開標日前14日至開標日當日開啟信箱前。

依《土地法》規定，土地或建築改良物自繼承開始日起，超過1年未辦理繼承登記，地政機關應依法公告三個月，並書面通知繼承人聲請登記，若逾期仍未聲請，將列冊管理15年，期滿後仍未登記，就會移請國產署公開標售，而這類不動產標售前應公告三個月，因此本次投標期間的修改，將適用於今年7月起公開標售的案件。

標售後所得價款存放於國庫專戶，繼承人得依規定申請領回，但是超過10年無人申請提領，歸屬國庫；若經五次標售而未標出，將登記為國有，自登記國有完畢日起10年內完成標售，原權利人也可以申請發給價金。

依國產署統計，自2014年統計以來，截至今年3月，國產屬各分屬已列標3萬5,920宗，成功標售9,156宗，標脫率約25.49%，標脫金額79億6,639萬餘元。

國產署進一步提醒，投標應備文件若沒有於投標期間寄達指定郵政信箱，無論逾期或提前寄達，均屬投標無效。