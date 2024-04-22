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星展饗樂生活卡今亮相 威秀6折、王品9折、虎航給88折

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
左起悠遊卡股份有限公司董事長林志盈、PChome網路家庭國際資訊股份有限公司執行長張瑜珊、王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政、威秀影城股份有限公司董事長王超立、星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展銀行（台灣）消費金融處信用卡及無擔保貸款部主管林群凱、財團法人喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍、HAPPY GO鼎鼎聯合行銷股份有限公司總經理梁錦琳、Visa台灣區總經理黃慧琴共同參與「星展聯名卡」上市記者會。照片提供／星展銀
左起悠遊卡股份有限公司董事長林志盈、PChome網路家庭國際資訊股份有限公司執行長張瑜珊、王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政、威秀影城股份有限公司董事長王超立、星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、星展銀行（台灣）消費金融處信用卡及無擔保貸款部主管林群凱、財團法人喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍、HAPPY GO鼎鼎聯合行銷股份有限公司總經理梁錦琳、Visa台灣區總經理黃慧琴共同參與「星展聯名卡」上市記者會。照片提供／星展銀

花旗「饗樂卡」22日新面孔成「星展饗樂生活卡」亮相！續拿下全台最大連鎖影城威秀獨家權益，提供知名威秀影城購票6折、王品集團指定餐廳平日9折與當年生日當月平日套餐買一送一禮遇、新增KKday以及台灣虎航旅遊優惠，甚至送回程免費15公斤托運行李優惠，要打造新世代饗樂生活圈。

星展銀換發花旗銀信用卡，剩下最後一哩路。前波換發的飛行卡與ECO永續卡，已經陸續換發告一段落，總計已經發出超過200萬張卡。今日推出全新改版的四大聯名卡，包括星展饗樂生活卡、星展HAPPY GO聯名卡、星展喜憨兒認同卡以及星展PChome Prime聯名卡，預計此次換卡量約50萬張，希望第二季前將原花旗信用卡全部轉換完畢。

其中，星展饗樂生活卡結合王品以及威秀優惠，國內外一般消費新台幣30元可以享有1點的活利積分外，在王品集團指定餐廳以及威秀影城刷卡消費還有雙倍紅利。此次，該卡更新增兩家策略夥伴，包括KKday提供全站商品最優8折、日本自組團最優94折，以及卡友刷虎航機票全航線最優88折與回程免費15公斤的托運行李優惠。

星展銀總經理黃思翰指出，換發花旗銀聯名卡成功關鍵，落在精準十場定位以及提供高效率回饋，22日宣布啟動的新四大聯名卡，是要提供橫跨食衣住行育樂的消費回饋，打造生活支付場域。根據星展銀行（台灣）內部數據顯示，35歲以下的年輕族群近半年曾使用信用卡在線上旅遊平台消費之比例，約為其它年齡層的2.3倍，而購買廉價航空機票的比例約為其它年齡層的1.6倍。

電商聯名卡星展PChome Prime聯名卡則提供國內一般消費0.5％、海外1.5％，PChome 24h購物站一般消費享有天天4％優惠，每周四加碼至最高6 %，要當站內回饋最優的電商聯名卡，今年還首度與FunNow合作優惠，輸入指定折扣碼可以拿到餐飲預訂服務等八折優惠。

「星展HAPPY GO聯名卡」則串連擁有1,100萬會員的HAPPY GO點數生態圈，提供一般消費每滿新台幣100元享HAPPY GO點數1點，於超過上萬家的HAPPY GO特約商店消費享2倍點數、於遠東集團旗下通路消費再享最高3倍累點回饋。即日起至6月底，持「星展HAPPY GO聯名卡」於遠東百貨、遠東 SOGO、愛買、遠東巨城購物中心、TheMall 遠企購物中心、friDay購物六大指定通路單月累積消費滿新台幣5,000元，再加碼贈送HAPPY GO 點數200點，活動期間再享遠東百貨、遠東SOGO、愛買點數兌換放大優惠，使用HAPPY GO 200點，可兌換等值新台幣100元的即享券。

同時，星展銀行（台灣）也將透過公益認同信用卡「星展喜憨兒認同卡」支持心智障礙者的終生教育和照顧。持卡人於國內外一般消費每新台幣30元即可獲得1點活利積分，每筆消費也將提撥0.275%捐贈給「喜憨兒社會福利基金會」，透過日常消費響應公益。

新台幣 消費 聯名卡

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