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星展銀第4波換卡潮 預計更新50萬張信用卡

中央社／ 台北22日電

星展銀行（台灣）合併花旗銀行消金業務後持續換發信用卡，今天啟動第4波換卡，鎖定聯名卡友商機，發行涵蓋餐飲、電商、娛樂與慈善等4大類別聯名卡，並看好年輕族群海外旅遊動能，新增虎航、KKday等戰略夥伴；星展預估這波約更新50萬張卡片，並預期8月12日前完成全數換卡作業。

星展銀行（台灣）於2023年8月完成花旗（台灣）銀行消費金融業務的整併，並於去年12月展開首波換卡，今天舉行第4波聯名卡換卡作業，推出星展饗樂生活卡、星展PChome Prime聯名卡、星展HAPPY GO聯名卡以及星展喜憨兒認同卡。

星展台灣總經理黃思翰表示，聯名卡成功關鍵在於精準的市場定位和針對特定領域提供高效回饋。星展與各產業領導品牌聯手，整合不同策略夥伴的通路和會員優勢，建構全方位的生活支付場域。

星展消費金融處信用卡及無擔保貸款部主管林群凱指出，PChome聯名卡友站內消費占比達7成、HAPPYGO聯名卡友年總兌換率達8成、喜憨兒認同卡累積提撥捐贈超過新台幣1億元，皆顯示聯名卡友黏著度高。

林群凱進一步說明，結合Visa數據發現，千禧世代與Z世代預計使用信用卡消費以機票和飯店住宿為大宗；35歲以下卡友與其他年齡層相比，在線上旅遊平台比例高2.3倍、購買低成本航空更是多1.6倍。

林群凱表示，數據顯示年輕旅遊族群偏好在線上旅遊平台和低成本航空，因此星展饗樂生活卡更新增台灣虎航及KKday 2家策略合作夥伴，而此次4大聯名卡預計換卡量約50萬張。

林群凱透露，目前星展已發出超過200萬張信用卡，預計今年第2季前可以將所有原花旗信用卡全部轉換完畢。

至於財管2.0進度，星展主管表示仍維持上半年送件申請，並補充合併後財富管理、房貸業務都正常移轉，僅剩信用卡轉換業務，並一定會在今年8月12日前完成換卡作業。

星展銀行併購花旗銀行消金業務後，於去年12月啟動首波換卡潮，瞄準高端商務客與旅遊族群的飛行卡、第2波則是在今年1月發行eco永續卡系列卡別、第3波在3月針對金字塔頂端客群，推出極耀無限卡。

信用卡 消費 聯名卡

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