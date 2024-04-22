合庫銀行信用卡繳納綜所稅 最高回饋0.39%
綜所稅即將於5月1日開徵，合庫銀行為回饋客戶長期的支持，特別推出信用卡繳稅多項優惠，可享免手續費、現金回饋或分期0利率，更可延後付款，讓客戶紓解繳稅壓力。合庫銀行今年特別針對指定信用卡祭出優質回饋，推出刷卡繳稅兩種優惠，可一次付清最高享0.39%現金回饋，或選擇最高9期分期0利率。
為服務頂級卡繳稅客戶，持合庫銀行頂級卡繳納綜所稅一次付清，並新增一筆一般消費，且於合庫銀行官網或APP完成限額登錄者，其「金鑽卡」客戶不限金額享稅款之0.39%現金回饋，另「世界卡」、「漢來世界卡」、「無限卡」客戶不限金額享稅款之0.36%現金回饋，最高回饋皆為10萬元。
合庫針對小資族也推出現金回饋活動，使用合庫銀行信用卡繳納綜所稅一次付清，並新增一筆一般消費，且於合庫銀行官網或APP完成限額登錄者，不限金額皆享稅款之0.18%現金回饋，最高回饋3萬元。
此外，繳納綜所稅金額達3,000元以上，持卡人可視個人資金規劃，透過合庫銀行APP申請綜所稅分期，可享3、6、9期0利率或12期5%利率，讓卡友輕鬆繳稅享分期，減輕負擔。另不管是一次付清或申請分期優惠，繳納當下選擇使用台灣Pay信用卡掃碼繳納達3,000元以上，再享加碼優惠超商禮券100元，還可參加抽獎，最大獎為市價約156,000元的韓國商務艙五星米其林雙人行旅遊券。
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